https://ria.ru/20220615/museum-1795447790.html
Торжественное открытие Парадного входа состоялось в Историческом музее
Торжественное открытие Парадного входа состоялось в Историческом музее - РИА Новости, 15.06.2022
Торжественное открытие Парадного входа состоялось в Историческом музее
Парадный вход в Государственный исторический музей (ГИМ) открылся для посетителей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:44
2022-06-15T14:44
2022-06-15T14:44
культура
новости культуры
алексей левыкин
александр iii
исторический музей
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Парадный вход в Государственный исторический музей (ГИМ) открылся для посетителей, передает корреспондент РИА Новости.Он отметил, что вход представляет собой "потрясающей красоты своды, украшенные знаменитым изображением древа Государства Российского, который представлял историю нашего государства, нашей страны вплоть до императора Александра III". При надлежащих погодных условиях Парадный вход будет открыт до 31 августа, кроме того, до конца лета ГИМ будет работать без выходных.
https://ria.ru/20220609/muzey-1794001029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, алексей левыкин, александр iii, исторический музей
Торжественное открытие Парадного входа состоялось в Историческом музее
Парадный вход в Государственный исторический музей открылся для посетителей
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Парадный вход в Государственный исторический музей (ГИМ) открылся для посетителей, передает корреспондент РИА Новости.
"Для москвичей и гостей столицы очень приятно всегда войти в музей именно через это пространство, очень парадное, красивое", — сказал в ходе открытия директор музея Алексей Левыкин.
Он отметил, что вход представляет собой "потрясающей красоты своды, украшенные знаменитым изображением древа Государства Российского, который представлял историю нашего государства, нашей страны вплоть до императора Александра III".
При надлежащих погодных условиях Парадный вход будет открыт до 31 августа, кроме того, до конца лета ГИМ будет работать без выходных.