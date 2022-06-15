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Торжественное открытие Парадного входа состоялось в Историческом музее - РИА Новости, 15.06.2022
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Культура
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Торжественное открытие Парадного входа состоялось в Историческом музее
Торжественное открытие Парадного входа состоялось в Историческом музее - РИА Новости, 15.06.2022
Торжественное открытие Парадного входа состоялось в Историческом музее
Парадный вход в Государственный исторический музей (ГИМ) открылся для посетителей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:44
2022-06-15T14:44
культура
новости культуры
алексей левыкин
александр iii
исторический музей
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Парадный вход в Государственный исторический музей (ГИМ) открылся для посетителей, передает корреспондент РИА Новости.Он отметил, что вход представляет собой "потрясающей красоты своды, украшенные знаменитым изображением древа Государства Российского, который представлял историю нашего государства, нашей страны вплоть до императора Александра III". При надлежащих погодных условиях Парадный вход будет открыт до 31 августа, кроме того, до конца лета ГИМ будет работать без выходных.
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новости культуры, алексей левыкин, александр iii, исторический музей
14:44 15.06.2022
 
Торжественное открытие Парадного входа состоялось в Историческом музее

Парадный вход в Государственный исторический музей открылся для посетителей

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЦветник на Манежной площадь в Москве
Цветник на Манежной площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Парадный вход в Государственный исторический музей (ГИМ) открылся для посетителей, передает корреспондент РИА Новости.

"Для москвичей и гостей столицы очень приятно всегда войти в музей именно через это пространство, очень парадное, красивое", — сказал в ходе открытия директор музея Алексей Левыкин.

Он отметил, что вход представляет собой "потрясающей красоты своды, украшенные знаменитым изображением древа Государства Российского, который представлял историю нашего государства, нашей страны вплоть до императора Александра III".
При надлежащих погодных условиях Парадный вход будет открыт до 31 августа, кроме того, до конца лета ГИМ будет работать без выходных.
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