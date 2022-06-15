https://ria.ru/20220615/museum-1795447790.html

Торжественное открытие Парадного входа состоялось в Историческом музее

Торжественное открытие Парадного входа состоялось в Историческом музее - РИА Новости, 15.06.2022

Торжественное открытие Парадного входа состоялось в Историческом музее

Парадный вход в Государственный исторический музей (ГИМ) открылся для посетителей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T14:44

2022-06-15T14:44

2022-06-15T14:44

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исторический музей

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Парадный вход в Государственный исторический музей (ГИМ) открылся для посетителей, передает корреспондент РИА Новости.Он отметил, что вход представляет собой "потрясающей красоты своды, украшенные знаменитым изображением древа Государства Российского, который представлял историю нашего государства, нашей страны вплоть до императора Александра III". При надлежащих погодных условиях Парадный вход будет открыт до 31 августа, кроме того, до конца лета ГИМ будет работать без выходных.

https://ria.ru/20220609/muzey-1794001029.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, алексей левыкин, александр iii, исторический музей