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Строительство моста через Волгу получит поддержку в 24 миллиарда рублей - РИА Новости, 15.06.2022
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Строительство моста через Волгу получит поддержку в 24 миллиарда рублей
Строительство моста через Волгу получит поддержку в 24 миллиарда рублей - РИА Новости, 15.06.2022
Строительство моста через Волгу получит поддержку в 24 миллиарда рублей
Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу получит федеральную поддержку в размере 24 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства Самарской... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:58
2022-06-15T15:39
самарская область
тольятти
волга
дмитрий азаров
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САМАРА, 15 июн – РИА Новости. Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу получит федеральную поддержку в размере 24 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства Самарской области."Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу получит федеральную поддержку в размере 24 миллиардов рублей. Такое решение в среду, 15 июня, принято на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин", - говорится в сообщении.Уточняется, что средства в размере 24 миллиардов рублей будут представлены концессионеру компанией "Дом.РФ" в рамках механизма инфраструктурных облигаций по ставке существенно ниже рыночной - 4,5% годовых.По информации пресс-службы, интересы Самарской области на совещании, которое прошло в Москве, представлял губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона на заседании комиссии обосновал необходимость принятия решения по такому механизму поддержки и предоставлению ресурсов, которые позволят завершить строительство объекта в установленные сроки. Готовность моста и трассы на данный момент составляет 53%."Это один из наших ключевых проектов, по которому добиваюсь дополнительных решений на федеральном уровне. Для меня важно, чтобы мост, который уже готов более чем наполовину, был достроен и служил людям десятки лет. Являясь частью международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", проект позволит нам выстраивать новые логистические цепочки с другими странами. Это открывает новые возможности для создания у нас новых производств и рабочих мест для жителей", - цитирует Азарова пресс-служба.Ранее сообщалось, что трасса в обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу станут составной частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", проект был включен в транспортную стратегию развития Российской Федерации и поддержан президентом страны Владимиром Путиным.
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самарская область, тольятти, волга, дмитрий азаров
13:58 15.06.2022 (обновлено: 15:39 15.06.2022)
 

Строительство моста через Волгу получит поддержку в 24 миллиарда рублей

© Фото : правительство Самарской областиСтроительство обхода Тольятти с мостом через Волгу
Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Фото : правительство Самарской области
Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу
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САМАРА, 15 июн – РИА Новости. Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу получит федеральную поддержку в размере 24 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства Самарской области.
"Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу получит федеральную поддержку в размере 24 миллиардов рублей. Такое решение в среду, 15 июня, принято на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что средства в размере 24 миллиардов рублей будут представлены концессионеру компанией "Дом.РФ" в рамках механизма инфраструктурных облигаций по ставке существенно ниже рыночной - 4,5% годовых.
По информации пресс-службы, интересы Самарской области на совещании, которое прошло в Москве, представлял губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона на заседании комиссии обосновал необходимость принятия решения по такому механизму поддержки и предоставлению ресурсов, которые позволят завершить строительство объекта в установленные сроки. Готовность моста и трассы на данный момент составляет 53%.
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"Это один из наших ключевых проектов, по которому добиваюсь дополнительных решений на федеральном уровне. Для меня важно, чтобы мост, который уже готов более чем наполовину, был достроен и служил людям десятки лет. Являясь частью международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", проект позволит нам выстраивать новые логистические цепочки с другими странами. Это открывает новые возможности для создания у нас новых производств и рабочих мест для жителей", - цитирует Азарова пресс-служба.
Ранее сообщалось, что трасса в обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу станут составной частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", проект был включен в транспортную стратегию развития Российской Федерации и поддержан президентом страны Владимиром Путиным.
 
Самарская областьТольяттиВолгаДмитрий Азаров
 
 
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