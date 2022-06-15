https://ria.ru/20220615/most-1795460776.html

Строительство моста через Волгу получит поддержку в 24 миллиарда рублей

Строительство моста через Волгу получит поддержку в 24 миллиарда рублей - РИА Новости, 15.06.2022

Строительство моста через Волгу получит поддержку в 24 миллиарда рублей

Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу получит федеральную поддержку в размере 24 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства Самарской... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T13:58

2022-06-15T13:58

2022-06-15T15:39

самарская область

тольятти

волга

дмитрий азаров

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САМАРА, 15 июн – РИА Новости. Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу получит федеральную поддержку в размере 24 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства Самарской области."Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу получит федеральную поддержку в размере 24 миллиардов рублей. Такое решение в среду, 15 июня, принято на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин", - говорится в сообщении.Уточняется, что средства в размере 24 миллиардов рублей будут представлены концессионеру компанией "Дом.РФ" в рамках механизма инфраструктурных облигаций по ставке существенно ниже рыночной - 4,5% годовых.По информации пресс-службы, интересы Самарской области на совещании, которое прошло в Москве, представлял губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона на заседании комиссии обосновал необходимость принятия решения по такому механизму поддержки и предоставлению ресурсов, которые позволят завершить строительство объекта в установленные сроки. Готовность моста и трассы на данный момент составляет 53%."Это один из наших ключевых проектов, по которому добиваюсь дополнительных решений на федеральном уровне. Для меня важно, чтобы мост, который уже готов более чем наполовину, был достроен и служил людям десятки лет. Являясь частью международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", проект позволит нам выстраивать новые логистические цепочки с другими странами. Это открывает новые возможности для создания у нас новых производств и рабочих мест для жителей", - цитирует Азарова пресс-служба.Ранее сообщалось, что трасса в обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу станут составной частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", проект был включен в транспортную стратегию развития Российской Федерации и поддержан президентом страны Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20220606/otravlenie-1793361501.html

самарская область

тольятти

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

самарская область, тольятти, волга, дмитрий азаров