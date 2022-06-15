13:58 15.06.2022 (обновлено: 15:39 15.06.2022)
Строительство моста через Волгу получит поддержку в 24 миллиарда рублей
© Фото : правительство Самарской областиСтроительство обхода Тольятти с мостом через Волгу
© Фото : правительство Самарской области
Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу
САМАРА, 15 июн – РИА Новости. Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу получит федеральную поддержку в размере 24 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства Самарской области.
"Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу получит федеральную поддержку в размере 24 миллиардов рублей. Такое решение в среду, 15 июня, принято на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что средства в размере 24 миллиардов рублей будут представлены концессионеру компанией "Дом.РФ" в рамках механизма инфраструктурных облигаций по ставке существенно ниже рыночной - 4,5% годовых.
По информации пресс-службы, интересы Самарской области на совещании, которое прошло в Москве, представлял губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона на заседании комиссии обосновал необходимость принятия решения по такому механизму поддержки и предоставлению ресурсов, которые позволят завершить строительство объекта в установленные сроки. Готовность моста и трассы на данный момент составляет 53%.
"Это один из наших ключевых проектов, по которому добиваюсь дополнительных решений на федеральном уровне. Для меня важно, чтобы мост, который уже готов более чем наполовину, был достроен и служил людям десятки лет. Являясь частью международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", проект позволит нам выстраивать новые логистические цепочки с другими странами. Это открывает новые возможности для создания у нас новых производств и рабочих мест для жителей", - цитирует Азарова пресс-служба.
Ранее сообщалось, что трасса в обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу станут составной частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", проект был включен в транспортную стратегию развития Российской Федерации и поддержан президентом страны Владимиром Путиным.