https://ria.ru/20220615/moskva-1795371175.html
Бочкарев: в Москве благоустроят территории у новых станций метро
Бочкарев: в Москве благоустроят территории у новых станций метро - РИА Новости, 15.06.2022
Бочкарев: в Москве благоустроят территории у новых станций метро
В рамках строительства трех станций северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро в Москве выполнят комплексное благоустройство прилегающих территорий РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T10:21
2022-06-15T10:21
2022-06-15T10:21
москва
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
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МОСКВА, 15 июн - РИА Недвижимость. В рамках строительства трех станций северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро в Москве выполнят комплексное благоустройство прилегающих территорий общей площадью более 10 гектаров, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."На северо-восточном участке БКЛ готовятся к вводу три станции: "Сокольники", "Рижская", "Марьина Роща". Суммарная площадь благоустройства вокруг этих станций превысит 10 гектаров", – рассказал он.Как уточнил Бочкарев, в рамках комплексного благоустройства территорий у станций уложат асфальтовое покрытие, выполнят гранитное мощение пешеходной зоны, разобьют цветники и газоны. По его словам, проект благоустройства вокруг каждой станции индивидуален."Станцию "Сокольники" соединят с парком тенистой липовой аллеей с клумбами-скамейками. Рядом со станцией "Рижская" появятся павильоны для отдыха и защиты от осадков. А возле станции "Марьина Роща" помимо озеленения и создания удобной среды для пешеходов необходимо было предусмотреть автомобильную парковку", – пояснил заммэра.
https://ria.ru/20220614/moskva-1795134321.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев
МОСКВА, 15 июн - РИА Недвижимость
. В рамках строительства трех станций северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро в Москве выполнят комплексное благоустройство прилегающих территорий общей площадью более 10 гектаров, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев
.
"На северо-восточном участке БКЛ готовятся к вводу три станции: "Сокольники", "Рижская", "Марьина Роща". Суммарная площадь благоустройства вокруг этих станций превысит 10 гектаров", – рассказал он.
Как уточнил Бочкарев, в рамках комплексного благоустройства территорий у станций уложат асфальтовое покрытие, выполнят гранитное мощение пешеходной зоны, разобьют цветники и газоны. По его словам, проект благоустройства вокруг каждой станции индивидуален.
"Станцию "Сокольники" соединят с парком тенистой липовой аллеей с клумбами-скамейками. Рядом со станцией "Рижская" появятся павильоны для отдыха и защиты от осадков. А возле станции "Марьина Роща" помимо озеленения и создания удобной среды для пешеходов необходимо было предусмотреть автомобильную парковку", – пояснил заммэра.