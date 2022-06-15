https://ria.ru/20220615/molodezh-1795602936.html

Татарстан и "Россия – страна возможностей" помогут молодежи проявить себя

Татарстан и "Россия – страна возможностей" помогут молодежи проявить себя - РИА Новости, 15.06.2022

Татарстан и "Россия – страна возможностей" помогут молодежи проявить себя

Татарстан и АНО "Россия – страна возможностей" на полях ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут совместно реализовывать проекты,... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T21:02

2022-06-15T21:02

2022-06-15T21:10

республика татарстан

технологии

рустам минниханов

алексей комиссаров

казань

республика татарстан (татарстан)

санкт-петербург

пмэф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576781617_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_986cb8447faa33418381edc2b99f909b.jpg

КАЗАНЬ, 15 июн – РИА Новости. Татарстан и АНО "Россия – страна возможностей" на полях ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут совместно реализовывать проекты, способствующие личностной и профессиональной самореализации молодежи, и распространять лучшие практики в этой области, сообщает пресс-служба главы Татарстана.Подписи под документом поставили президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Суть соглашения – поддержка проектов и инициатив, дающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых граждан, создание новых механизмов по выявлению и поддержке талантов, распространение лучших практик в данной области."Татарстан активно сотрудничает с платформой "Россия – страна возможностей" со дня ее основания… Более 252 тысяч татарстанцев уже приняли участие в ее проектах, и 1,8 тысячи вошли в число победителей конкурсов и олимпиад. Платформа "Россия – страна возможностей" – шанс проявить себя, оценить собственный потенциал. В 2022 году мы совместно соберем в Казани лучших ИТ-специалистов со всей страны и проведем всероссийский хакатон по искусственному интеллекту на базе Иннополиса", - сказал Минниханов.Он напомни, что в 2019 году финал всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" для IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики, который республика проводила вместе с платформой "Россия – страна возможностей", вошел в Книгу рекордов Гиннесса по количеству участников."Несомненно, такой высокий интерес жителей региона к проектам, связанным с самореализацией, необходимо поддерживать, и уже в этом году мы планируем при содействии правительства Республики Татарстан совместно реализовать в регионе ряд крупных мероприятий. Одним их них станет уже заслуживший популярность специальный проект "Экспертный десант АНО "Россия – страна возможностей", направленный на обмен лучшими практиками от финалистов и победителей наших профильных конкурсов", - сообщил Комиссаров.Также, по его словам, в планах проведение регионального форума "ТопБЛОГ", финала всероссийского конкурса по поиску и развитию талантов в игровой индустрии, дня платформы "Россия – страна возможностей". Кроме того, сотрудничество будет развиваться в рамках Международного строительного чемпионата в сфере промышленного строительства. "Подписанное сегодня соглашение позволит не только реализовать намеченное и развить достигнутые результаты, но и откроет широкие перспективы для новых участников проектов президентской платформы", - подчеркнул Комиссаров.Соглашение также направлено на активное развитие сотрудничества республики и платформы в сфере коммуникаций.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220601/vospitanie-1792594309.html

https://ria.ru/20220523/investitsii-1790138976.html

казань

республика татарстан (татарстан)

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, рустам минниханов, алексей комиссаров, казань, республика татарстан (татарстан), санкт-петербург, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)