Ситуация в Приднестровье не помешает Молдавии вступить в ЕС, заявил Макрон
Макрон считает, что ситуация в Приднестровье не помешает Молдавии вступить в Евросоюз
© Sputnik / Раду Прока / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон выходит из машины у государственной резиденции в Кишневе
© Sputnik / Раду Прока
Президент Франции Эммануэль Макрон выходит из машины у государственной резиденции в Кишневе
ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что ситуация в Приднестровье не может помешать интеграции Молдавии в Евросоюз и ее урегулирование не является предварительным условием для вступления страны в ЕС.
"Чтобы запустить механический процесс (вступления Молдавии в ЕС - ред.), было бы несправедливым сказать, что он будет заблокирован из-за ситуации (в Приднестровье - мед.), но мы должны вместе найти решение...Однако это (урегулирование приднестровского вопроса - ред.) не является предварительным условием для вступления", - сказал Макрон на пресс-конференции в Кишиневе, отвечая на вопрос о том, может ли неурегулированный приднестровский вопрос помешать вступлению Молдавии в ЕС.
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В конце мая в непризнанной Приднестровской Молдавской республике произошла череда терактов - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, позднее его снизили до "желтого".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.