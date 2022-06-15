Рейтинг@Mail.ru
Ситуация в Приднестровье не помешает Молдавии вступить в ЕС, заявил Макрон - РИА Новости, 15.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220615/moldaviya-1795573822.html
Ситуация в Приднестровье не помешает Молдавии вступить в ЕС, заявил Макрон
Ситуация в Приднестровье не помешает Молдавии вступить в ЕС, заявил Макрон - РИА Новости, 15.06.2022
Ситуация в Приднестровье не помешает Молдавии вступить в ЕС, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что ситуация в Приднестровье не может помешать интеграции Молдавии в Евросоюз и ее урегулирование не является... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T18:56
2022-06-15T18:56
в мире
молдавия
евросоюз
кишинев
франция
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795477573_0:111:3249:1938_1920x0_80_0_0_85e19c922e2318436ab618855f34fa71.jpg
ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что ситуация в Приднестровье не может помешать интеграции Молдавии в Евросоюз и ее урегулирование не является предварительным условием для вступления страны в ЕС."Чтобы запустить механический процесс (вступления Молдавии в ЕС - ред.), было бы несправедливым сказать, что он будет заблокирован из-за ситуации (в Приднестровье - мед.), но мы должны вместе найти решение...Однако это (урегулирование приднестровского вопроса - ред.) не является предварительным условием для вступления", - сказал Макрон на пресс-конференции в Кишиневе, отвечая на вопрос о том, может ли неурегулированный приднестровский вопрос помешать вступлению Молдавии в ЕС.В конце мая в непризнанной Приднестровской Молдавской республике произошла череда терактов - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, позднее его снизили до "желтого".Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html
https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html
молдавия
кишинев
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795477573_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_d08213be216419d3ccd946c6d2e80436.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, евросоюз, кишинев, франция, эммануэль макрон
18:56 15.06.2022
 
Ситуация в Приднестровье не помешает Молдавии вступить в ЕС, заявил Макрон

Макрон считает, что ситуация в Приднестровье не помешает Молдавии вступить в Евросоюз

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон выходит из машины у государственной резиденции в Кишневе
Президент Франции Эммануэль Макрон выходит из машины у государственной резиденции в Кишневе - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Sputnik / Раду Прока
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон выходит из машины у государственной резиденции в Кишневе
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что ситуация в Приднестровье не может помешать интеграции Молдавии в Евросоюз и ее урегулирование не является предварительным условием для вступления страны в ЕС.
"Чтобы запустить механический процесс (вступления Молдавии в ЕС - ред.), было бы несправедливым сказать, что он будет заблокирован из-за ситуации (в Приднестровье - мед.), но мы должны вместе найти решение...Однако это (урегулирование приднестровского вопроса - ред.) не является предварительным условием для вступления", - сказал Макрон на пресс-конференции в Кишиневе, отвечая на вопрос о том, может ли неурегулированный приднестровский вопрос помешать вступлению Молдавии в ЕС.
Люди идут под триумфальной аркой рядом с флагом Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 17:03
Запад готов к уничтожению Молдавии
В конце мая в непризнанной Приднестровской Молдавской республике произошла череда терактов - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, позднее его снизили до "желтого".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 08:00
Проскочить без очереди. Примет ли Евросоюз Украину, Молдавию и Грузию
 
В миреМолдавияЕвросоюзКишиневФранцияЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала