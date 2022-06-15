https://ria.ru/20220615/moldaviya-1795573822.html

Ситуация в Приднестровье не помешает Молдавии вступить в ЕС, заявил Макрон

Ситуация в Приднестровье не помешает Молдавии вступить в ЕС, заявил Макрон - РИА Новости, 15.06.2022

Ситуация в Приднестровье не помешает Молдавии вступить в ЕС, заявил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что ситуация в Приднестровье не может помешать интеграции Молдавии в Евросоюз и ее урегулирование не является... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T18:56

2022-06-15T18:56

2022-06-15T18:56

в мире

молдавия

евросоюз

кишинев

франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что ситуация в Приднестровье не может помешать интеграции Молдавии в Евросоюз и ее урегулирование не является предварительным условием для вступления страны в ЕС."Чтобы запустить механический процесс (вступления Молдавии в ЕС - ред.), было бы несправедливым сказать, что он будет заблокирован из-за ситуации (в Приднестровье - мед.), но мы должны вместе найти решение...Однако это (урегулирование приднестровского вопроса - ред.) не является предварительным условием для вступления", - сказал Макрон на пресс-конференции в Кишиневе, отвечая на вопрос о том, может ли неурегулированный приднестровский вопрос помешать вступлению Молдавии в ЕС.В конце мая в непризнанной Приднестровской Молдавской республике произошла череда терактов - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, позднее его снизили до "желтого".Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html

https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html

молдавия

кишинев

франция

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, евросоюз, кишинев, франция, эммануэль макрон