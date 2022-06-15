https://ria.ru/20220615/moldaviya-1795373436.html
Сторонники Додона анонсировали очередную акцию протеста в Кишиневе
Сторонники Додона анонсировали очередную акцию протеста в Кишиневе - РИА Новости, 15.06.2022
Сторонники Додона анонсировали очередную акцию протеста в Кишиневе
Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов анонсирует очередную акцию протеста, она пройдет 16 июня, сообщили в среду РИА Новости в офисе политформирования. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T10:29
2022-06-15T10:29
2022-06-15T10:29
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молдавия
партия социалистов молдавии
кишинев
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КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов анонсирует очередную акцию протеста, она пройдет 16 июня, сообщили в среду РИА Новости в офисе политформирования.Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. На этом фоне оппозиционные партии проводят акции протеста. Депутаты Блока коммунистов и социалистов не раз высказывали возмущение по поводу того, что правящая в стране партия "Действие и солидарность" бойкотирует законодательные инициативы оппозиции.Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45% и услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране.
https://ria.ru/20220527/dodon-1791030524.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, партия социалистов молдавии, кишинев
Сторонники Додона анонсировали очередную акцию протеста в Кишиневе
Оппозиционная молдавская Партия социалистов анонсировала очередную акцию протеста
КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов анонсирует очередную акцию протеста, она пройдет 16 июня, сообщили в среду РИА Новости в офисе политформирования.
Молдавия
столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. На этом фоне оппозиционные партии проводят акции протеста. Депутаты Блока коммунистов и социалистов не раз высказывали возмущение по поводу того, что правящая в стране партия "Действие и солидарность" бойкотирует законодательные инициативы оппозиции.
"Мы объявили об очередном протесте против социальной несправедливости и невыносимых условий жизни граждан. Собираемся 16 июня в 10.00 (совпадает с мск) у парламента", - сказали в администрации Партии социалистов.
Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45% и услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране.