https://ria.ru/20220615/moldaviya-1795373436.html

Сторонники Додона анонсировали очередную акцию протеста в Кишиневе

Сторонники Додона анонсировали очередную акцию протеста в Кишиневе - РИА Новости, 15.06.2022

Сторонники Додона анонсировали очередную акцию протеста в Кишиневе

Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов анонсирует очередную акцию протеста, она пройдет 16 июня, сообщили в среду РИА Новости в офисе политформирования. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T10:29

2022-06-15T10:29

2022-06-15T10:29

в мире

молдавия

партия социалистов молдавии

кишинев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791534719_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_876ec4cbc00619a11b0f8d2fc1bf02b1.jpg

КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов анонсирует очередную акцию протеста, она пройдет 16 июня, сообщили в среду РИА Новости в офисе политформирования.Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. На этом фоне оппозиционные партии проводят акции протеста. Депутаты Блока коммунистов и социалистов не раз высказывали возмущение по поводу того, что правящая в стране партия "Действие и солидарность" бойкотирует законодательные инициативы оппозиции.Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45% и услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране.

https://ria.ru/20220527/dodon-1791030524.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, партия социалистов молдавии, кишинев