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Сторонники Додона анонсировали очередную акцию протеста в Кишиневе - РИА Новости, 15.06.2022
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Сторонники Додона анонсировали очередную акцию протеста в Кишиневе
Сторонники Додона анонсировали очередную акцию протеста в Кишиневе - РИА Новости, 15.06.2022
Сторонники Додона анонсировали очередную акцию протеста в Кишиневе
Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов анонсирует очередную акцию протеста, она пройдет 16 июня, сообщили в среду РИА Новости в офисе политформирования. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T10:29
2022-06-15T10:29
в мире
молдавия
партия социалистов молдавии
кишинев
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КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов анонсирует очередную акцию протеста, она пройдет 16 июня, сообщили в среду РИА Новости в офисе политформирования.Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. На этом фоне оппозиционные партии проводят акции протеста. Депутаты Блока коммунистов и социалистов не раз высказывали возмущение по поводу того, что правящая в стране партия "Действие и солидарность" бойкотирует законодательные инициативы оппозиции.Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45% и услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране.
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в мире, молдавия, партия социалистов молдавии, кишинев
10:29 15.06.2022
 
Сторонники Додона анонсировали очередную акцию протеста в Кишиневе

Оппозиционная молдавская Партия социалистов анонсировала очередную акцию протеста

© Sputnik / Дмитрий Терехов / Перейти в фотобанкУчастники митинга сторонников экс-президента Молдавии Игоря Додона в Кишиневе
Участники митинга сторонников экс-президента Молдавии Игоря Додона в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Sputnik / Дмитрий Терехов
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Участники митинга сторонников экс-президента Молдавии Игоря Додона в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов анонсирует очередную акцию протеста, она пройдет 16 июня, сообщили в среду РИА Новости в офисе политформирования.
Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. На этом фоне оппозиционные партии проводят акции протеста. Депутаты Блока коммунистов и социалистов не раз высказывали возмущение по поводу того, что правящая в стране партия "Действие и солидарность" бойкотирует законодательные инициативы оппозиции.
"Мы объявили об очередном протесте против социальной несправедливости и невыносимых условий жизни граждан. Собираемся 16 июня в 10.00 (совпадает с мск) у парламента", - сказали в администрации Партии социалистов.
Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45% и услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране.
Участники митинга в поддержку экс-президента Молдавии Игоря Додона - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 09:17
Додон заявил, что в Молдавии нарастает недовольство
 
В миреМолдавияПартия социалистов МолдавииКишинев
 
 
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