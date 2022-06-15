https://ria.ru/20220615/mir-1795340834.html
"Известия" сообщили о новом способе оплаты картой "Мир" в будущем
"Известия" сообщили о новом способе оплаты картой "Мир" в будущем - РИА Новости, 15.06.2022
"Известия" сообщили о новом способе оплаты картой "Мир" в будущем
С 25 октября банки, которые выпускают и обеспечивают прием карт "Мир", смогут выполнять операции оплаты и возврата с использованием QR-кодов, пишут "Известия"... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T02:06
2022-06-15T02:06
2022-06-15T10:11
экономика
технологии
россия
карта "мир"
открытие (банк)
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. С 25 октября банки, которые выпускают и обеспечивают прием карт "Мир", смогут выполнять операции оплаты и возврата с использованием QR-кодов, пишут "Известия" со ссылкой на бюллетень национальной платежной системы.Согласно документу, это станет возможным только после аутентификации владельца карты.В банке "Открытие" изданию рассказали, что нововведение предусматривает генерацию QR-кодов в собственном мобильном приложении и в сервисе MirPay. По мнению представителей кредитной организации, этот способ будет удобнее, чем действующий сейчас в системе быстрых платежей.
https://ria.ru/20220610/mir-1794684703.html
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экономика, технологии, россия, карта "мир", открытие (банк)
02:06 15.06.2022 (обновлено: 10:11 15.06.2022)
"Известия" сообщили о новом способе оплаты картой "Мир" в будущем
"Известия": в России появится новый способ оплаты картой "Мир" без использования пластика