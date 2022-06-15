https://ria.ru/20220615/minfin-1795505346.html
Минфин опроверг информацию об усилении валютного контроля
Минфин опроверг информацию об усилении валютного контроля - РИА Новости, 15.06.2022
Минфин опроверг информацию об усилении валютного контроля
Минфин России назвал фейком появившиеся в Telegram-каналах сообщения о том, что ему поручено усилить валютный контроль и заморозить валютные счета без... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:57
2022-06-15T15:57
2022-06-15T16:00
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
валюта
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Минфин России назвал фейком появившиеся в Telegram-каналах сообщения о том, что ему поручено усилить валютный контроль и заморозить валютные счета без подтверждения источника дохода, сообщает пресс-служба министерства."Минфин России не наделен полномочиями по осуществлению контроля за валютными операциями, а также не осуществляет контроль за происхождением средств", - уточняет министерство.
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министерство финансов рф (минфин россии), экономика, валюта
15:57 15.06.2022 (обновлено: 16:00 15.06.2022)
Минфин опроверг информацию об усилении валютного контроля
Минфин назвал данные об усилении валютного контроля и заморозке валютных счетов фейком