https://ria.ru/20220615/minfin-1795505346.html

Минфин опроверг информацию об усилении валютного контроля

Минфин опроверг информацию об усилении валютного контроля - РИА Новости, 15.06.2022

Минфин опроверг информацию об усилении валютного контроля

Минфин России назвал фейком появившиеся в Telegram-каналах сообщения о том, что ему поручено усилить валютный контроль и заморозить валютные счета без... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T15:57

2022-06-15T15:57

2022-06-15T16:00

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

валюта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599927305_0:59:3054:1777_1920x0_80_0_0_06b76784eef299d07cd44140181dfec8.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Минфин России назвал фейком появившиеся в Telegram-каналах сообщения о том, что ему поручено усилить валютный контроль и заморозить валютные счета без подтверждения источника дохода, сообщает пресс-служба министерства."Минфин России не наделен полномочиями по осуществлению контроля за валютными операциями, а также не осуществляет контроль за происхождением средств", - уточняет министерство.

https://ria.ru/20220607/vyruchka-1793797405.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство финансов рф (минфин россии), экономика, валюта