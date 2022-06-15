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Минфин опроверг информацию об усилении валютного контроля - РИА Новости, 15.06.2022
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Минфин опроверг информацию об усилении валютного контроля
Минфин опроверг информацию об усилении валютного контроля - РИА Новости, 15.06.2022
Минфин опроверг информацию об усилении валютного контроля
Минфин России назвал фейком появившиеся в Telegram-каналах сообщения о том, что ему поручено усилить валютный контроль и заморозить валютные счета без... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:57
2022-06-15T16:00
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
валюта
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Минфин России назвал фейком появившиеся в Telegram-каналах сообщения о том, что ему поручено усилить валютный контроль и заморозить валютные счета без подтверждения источника дохода, сообщает пресс-служба министерства."Минфин России не наделен полномочиями по осуществлению контроля за валютными операциями, а также не осуществляет контроль за происхождением средств", - уточняет министерство.
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министерство финансов рф (минфин россии), экономика, валюта
15:57 15.06.2022 (обновлено: 16:00 15.06.2022)
 
Минфин опроверг информацию об усилении валютного контроля

Минфин назвал данные об усилении валютного контроля и заморозке валютных счетов фейком

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Минфин России назвал фейком появившиеся в Telegram-каналах сообщения о том, что ему поручено усилить валютный контроль и заморозить валютные счета без подтверждения источника дохода, сообщает пресс-служба министерства.
"В связи с появившимися в Telegram-каналах сообщениями о том, что Минфину поручено усилить валютный контроль и заморозить валютные счета без подтверждения источника дохода, сообщаем, что данная информация является фейком", - сообщает министерство, не уточняя о каких именно блогах идет речь.
"Минфин России не наделен полномочиями по осуществлению контроля за валютными операциями, а также не осуществляет контроль за происхождением средств", - уточняет министерство.
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Министерство финансов РФ (Минфин России)ЭкономикаВалюта
 
 
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