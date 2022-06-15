https://ria.ru/20220615/microsoft-1795545010.html
В Microsoft отказались от браузера Internet Explorer
В Microsoft отказались от браузера Internet Explorer - РИА Новости, 15.06.2022
В Microsoft отказались от браузера Internet Explorer
Microsoft перестала поддерживать интернет-браузер Internet Explorer в своих операционных системах Windows 10 и 11. Это решение в Редмонде анонсировали еще год... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:30
2022-06-15T17:30
2022-06-15T17:30
наука
технологии
microsoft corporation
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Компания Microsoft перестала поддерживать интернет-браузер Internet Explorer в своих операционных системах Windows 10 и 11. Это решение в Редмонде анонсировали еще год назад.Microsoft рекомендует пользователям как можно скорее перейти с Internet Explorer на Microsoft Edge. В процессе перехода пользователи могут перенести сохраненные пароли, избранное и многое другое прямо в новый браузер.Internet Explorer, браузер с 27-летней историей, будет отключен во всех актуальных потребительских версиях Windows 10 (20H2 и новее) и Windows 10 IoT (20H2 и новее). В новейшей ОС Windows 11 программа недоступна, а браузером по умолчанию назначен Edge. В последнем есть переходный режим IE, который будет поддерживаться до 2029 года.Согласно отчету аналитиков платформы Lansweeper, в 2022 году браузером Internet Explorer продолжают пользоваться на миллионах компьютеров по всему миру: в корпоративном сегменте Windows 10 на 47 процентах устройств установлен этот интернет-просмотрщик.
https://ria.ru/20220609/windows-1794208368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, microsoft corporation
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Компания
Microsoft перестала поддерживать интернет-браузер Internet Explorer в своих операционных системах Windows 10 и 11. Это решение в Редмонде анонсировали
еще год назад.
Microsoft
рекомендует пользователям как можно скорее перейти с Internet Explorer на Microsoft Edge. В процессе перехода пользователи могут перенести сохраненные пароли, избранное и многое другое прямо в новый браузер.
Internet Explorer, браузер с 27-летней историей, будет отключен во всех актуальных потребительских версиях Windows 10 (20H2 и новее) и Windows 10 IoT (20H2 и новее). В новейшей ОС Windows 11 программа недоступна, а браузером по умолчанию назначен Edge. В последнем есть переходный режим IE, который будет поддерживаться до 2029 года.
Согласно отчету аналитиков платформы Lansweeper, в 2022 году браузером Internet Explorer продолжают пользоваться на миллионах компьютеров по всему миру: в корпоративном сегменте Windows 10 на 47 процентах устройств установлен этот интернет-просмотрщик.