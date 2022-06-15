https://ria.ru/20220615/merkel-1795431501.html

Конституционный суд Германии признал, что Меркель нарушила права АдГ

Конституционный суд Германии признал, что Меркель нарушила права АдГ - РИА Новости, 15.06.2022

Конституционный суд Германии признал, что Меркель нарушила права АдГ

Конституционный суд Германии признал, что бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель во время пребывания в должности нарушила права партии "Альтернатива для Германии",... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:49

2022-06-15T12:49

2022-06-15T12:52

в мире

ангела меркель

германия

тюрингия

альтернатива для германии (партия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755861590_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_185f08034f853ac2b47884880013982d.jpg

БЕРЛИН, 15 июн - РИА Новости. Конституционный суд Германии признал, что бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель во время пребывания в должности нарушила права партии "Альтернатива для Германии", прокомментировав скандал с участием партии в федеральной земле Тюрингия."Альтернатива для Германии" летом 2020 года подала жалобы против бывшей тогда канцлером Ангелы Меркель. Претензии АдГ касались заявлений Меркель на пресс-конференции 6 февраля 2020 года во время ее государственного визита в ЮАР. Тогда Меркель заявила, что должны быть пересмотрены результаты выборов премьера Тюрингии (избирается голосованием парламента региона), когда глава региона был избран с участием фракций АдГ - эти выборы вызвали скандал в Германии. По мнению АдГ, Меркель нарушила права партии на равенство шансов, сделав комментарий по внутриполитической теме во время государственного визита.Суд в среду согласился в своем вердикте с претензиями АдГ. "Решением от сегодняшнего дня вторая палата (суда) решила, что федеральный канцлер Ангела Меркель своим высказыванием по выборам премьер-министра Тюрингии, сделанным в рамках пресс-конференции с президентом ЮАР 6 февраля 2020 года в Претории, и последовавшей публикацией на интернет-странице федерального канцлера и правительства нарушила право "Альтернативы для Германии" на равные шансы с соотнести с пунктом 1 параграфа 1 статьи 21 Основного закона", - говорится в решении суда.Суд посчитал, что своими высказываниями, в частности, о том, что выборы в Тюрингии стали "плохим днем для демократии", Меркель, будучи при исполнении своих должностных обязанностей, "негативно квалифицировала" истцов и "односторонне повлияла на конкуренцию политических партий". Суд отметил, что такое нарушение равных прав партий на "формирование политической воли" не оправдывается "мандатом федерального канцлера по сохранению стабильности и международного авторитета Германии".Решение было принято голосами 5 против 3 судей. Судья Астрид Валльрабенштайн высказала отдельно свое мнение, которое включено в решение суда. Валльрабенштайн не согласилась, что высказывания канцлера должны подвергаться оценке на их партийно-политическую нейтральностью и что пресс-служба правительства ограничена в праве публикаций на партийно-политические темы лишь в предвыборное время.

https://ria.ru/20220615/zelenskiy-1795341635.html

https://ria.ru/20220613/merkel-1794976521.html

германия

тюрингия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, ангела меркель, германия, тюрингия, альтернатива для германии (партия)