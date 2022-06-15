12:49 15.06.2022 (обновлено: 12:52 15.06.2022)
Конституционный суд Германии признал, что Меркель нарушила права АдГ
Конституционный суд ФРГ признал, что Меркель нарушила права "Альтернативы для Германии"
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 15 июн - РИА Новости. Конституционный суд Германии признал, что бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель во время пребывания в должности нарушила права партии "Альтернатива для Германии", прокомментировав скандал с участием партии в федеральной земле Тюрингия.
"Альтернатива для Германии" летом 2020 года подала жалобы против бывшей тогда канцлером Ангелы Меркель. Претензии АдГ касались заявлений Меркель на пресс-конференции 6 февраля 2020 года во время ее государственного визита в ЮАР. Тогда Меркель заявила, что должны быть пересмотрены результаты выборов премьера Тюрингии (избирается голосованием парламента региона), когда глава региона был избран с участием фракций АдГ - эти выборы вызвали скандал в Германии. По мнению АдГ, Меркель нарушила права партии на равенство шансов, сделав комментарий по внутриполитической теме во время государственного визита.
Суд в среду согласился в своем вердикте с претензиями АдГ. "Решением от сегодняшнего дня вторая палата (суда) решила, что федеральный канцлер Ангела Меркель своим высказыванием по выборам премьер-министра Тюрингии, сделанным в рамках пресс-конференции с президентом ЮАР 6 февраля 2020 года в Претории, и последовавшей публикацией на интернет-странице федерального канцлера и правительства нарушила право "Альтернативы для Германии" на равные шансы с соотнести с пунктом 1 параграфа 1 статьи 21 Основного закона", - говорится в решении суда.
Суд посчитал, что своими высказываниями, в частности, о том, что выборы в Тюрингии стали "плохим днем для демократии", Меркель, будучи при исполнении своих должностных обязанностей, "негативно квалифицировала" истцов и "односторонне повлияла на конкуренцию политических партий". Суд отметил, что такое нарушение равных прав партий на "формирование политической воли" не оправдывается "мандатом федерального канцлера по сохранению стабильности и международного авторитета Германии".
Решение было принято голосами 5 против 3 судей. Судья Астрид Валльрабенштайн высказала отдельно свое мнение, которое включено в решение суда. Валльрабенштайн не согласилась, что высказывания канцлера должны подвергаться оценке на их партийно-политическую нейтральностью и что пресс-служба правительства ограничена в праве публикаций на партийно-политические темы лишь в предвыборное время.