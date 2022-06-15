https://ria.ru/20220615/mchs-1795348370.html

В МЧС России рассказали о разборе завалов в ДНР и ЛНР

В МЧС России рассказали о разборе завалов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.06.2022

В МЧС России рассказали о разборе завалов в ДНР и ЛНР

Спасатели МЧС России провели на территории ДНР и ЛНР разбор завалов зданий на площади около 120 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС Российской... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T06:42

2022-06-15T06:42

2022-06-15T11:42

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Спасатели МЧС России провели на территории ДНР и ЛНР разбор завалов зданий на площади около 120 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС Российской Федерации.Отмечается, что автомобили и автоцистерны МЧС России ежедневно подвозят питьевую и техническую воду. Всего доставлено более 17,5 тысячи тонн питьевой и более 84 тысяч тонн технической воды. Также уточняется, что с 10 июня в ДНР, ЛНР и Украину доставили более 1,9 тысячи тонн гуманитарной помощи, в составе которой бутилированная вода, продукты питания, лекарственные препараты и предметы первой необходимости.Добавляется, что МЧС России продолжает работы по разминированию объектов инфраструктуры и территорий. С начала работ обследовано около 167 гектаров, обнаружено и обезврежено почти 35 тысяч взрывоопасных предметов."Продолжается работа мобильных комплексов информирования и оповещения населения МЧС России. Проводится трансляция новостных выпусков федеральных и республиканских телеканалов, а также доводится справочная информация об оформлении документов, трудоустройстве, адресах и графиках работы социальных и экстренных служб города. Также жителям напоминают о правилах поведения при обнаружении взрывоопасных предметов", — заключили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20220610/nagrada-1794731307.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире