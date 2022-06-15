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В МЧС России рассказали о разборе завалов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/mchs-1795348370.html
В МЧС России рассказали о разборе завалов в ДНР и ЛНР
В МЧС России рассказали о разборе завалов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.06.2022
В МЧС России рассказали о разборе завалов в ДНР и ЛНР
Спасатели МЧС России провели на территории ДНР и ЛНР разбор завалов зданий на площади около 120 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС Российской... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T06:42
2022-06-15T11:42
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Спасатели МЧС России провели на территории ДНР и ЛНР разбор завалов зданий на площади около 120 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС Российской Федерации.Отмечается, что автомобили и автоцистерны МЧС России ежедневно подвозят питьевую и техническую воду. Всего доставлено более 17,5 тысячи тонн питьевой и более 84 тысяч тонн технической воды. Также уточняется, что с 10 июня в ДНР, ЛНР и Украину доставили более 1,9 тысячи тонн гуманитарной помощи, в составе которой бутилированная вода, продукты питания, лекарственные препараты и предметы первой необходимости.Добавляется, что МЧС России продолжает работы по разминированию объектов инфраструктуры и территорий. С начала работ обследовано около 167 гектаров, обнаружено и обезврежено почти 35 тысяч взрывоопасных предметов."Продолжается работа мобильных комплексов информирования и оповещения населения МЧС России. Проводится трансляция новостных выпусков федеральных и республиканских телеканалов, а также доводится справочная информация об оформлении документов, трудоустройстве, адресах и графиках работы социальных и экстренных служб города. Также жителям напоминают о правилах поведения при обнаружении взрывоопасных предметов", — заключили в пресс-службе ведомства.
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
06:42 15.06.2022 (обновлено: 11:42 15.06.2022)
 
В МЧС России рассказали о разборе завалов в ДНР и ЛНР

МЧС России провело в ДНР и ЛНР разбор завалов зданий на площади около 120 тысяч "квадратов"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного дома на одной из улиц в Мариуполе
Сотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного дома на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного дома на одной из улиц в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Спасатели МЧС России провели на территории ДНР и ЛНР разбор завалов зданий на площади около 120 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС Российской Федерации.

"Спасатели МЧС России продолжают аварийно-восстановительные работы на территории ДНР и ЛНР. Проведен разбор завалов зданий на площади порядка 120 тысяч квадратных метров, вывезено более 130 тысяч кубических метров строительного мусора. Также спасатели оказывают адресную помощь жителям — помогают перенести вещи, зарядить мобильные телефоны, при необходимости оказывают медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобили и автоцистерны МЧС России ежедневно подвозят питьевую и техническую воду. Всего доставлено более 17,5 тысячи тонн питьевой и более 84 тысяч тонн технической воды. Также уточняется, что с 10 июня в ДНР, ЛНР и Украину доставили более 1,9 тысячи тонн гуманитарной помощи, в составе которой бутилированная вода, продукты питания, лекарственные препараты и предметы первой необходимости.
Добавляется, что МЧС России продолжает работы по разминированию объектов инфраструктуры и территорий. С начала работ обследовано около 167 гектаров, обнаружено и обезврежено почти 35 тысяч взрывоопасных предметов.
"Продолжается работа мобильных комплексов информирования и оповещения населения МЧС России. Проводится трансляция новостных выпусков федеральных и республиканских телеканалов, а также доводится справочная информация об оформлении документов, трудоустройстве, адресах и графиках работы социальных и экстренных служб города. Также жителям напоминают о правилах поведения при обнаружении взрывоопасных предметов", — заключили в пресс-службе ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
 
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