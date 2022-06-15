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Мантуров раскрыл планы Минпромторга по специнвестконтрактам - РИА Новости, 15.06.2022
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Мантуров раскрыл планы Минпромторга по специнвестконтрактам
Мантуров раскрыл планы Минпромторга по специнвестконтрактам - РИА Новости, 15.06.2022
Мантуров раскрыл планы Минпромторга по специнвестконтрактам
Минпромторг РФ планирует до конца года заключить как минимум 10 специнвестконтрактов (СПИК) в таких отраслях как автопром, химпром, металлургия, промышленность... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T01:51
2022-06-15T01:51
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
денис мантуров
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ планирует до конца года заключить как минимум 10 специнвестконтрактов (СПИК) в таких отраслях как автопром, химпром, металлургия, промышленность стройматериалов и лесная промышленность, заявил в интервью изданию "Коммерсант" глава министерства Денис Мантуров.При этом министр подчеркнул, что работа по заключению СПИК продолжается в штатном режиме.Мантуров уточнил, что на июнь 2022 года запланирована межведомственная комиссия по рассмотрению заключения СПИК в сфере автомобильной промышленности - инвестконтрактов по производству низкопольных автобусов и грузовых автомобилей на газовом топливе.По словам министра, сейчас Минпромторг работает над модификацией механизма СПИК. "Для их участников уже предусмотрены преференции в виде пониженных ставок по налогу на прибыль организаций на весь срок действия таких контрактов (с возможностью ее полного обнуления). Но для СПИК, заключенных до августа 2019 года, применение налоговых льгот ограничено 2025 годом", - пояснил он.Инструмент специнвестконтрактов, который заработал в России с 2015 года, подразумевает вложения инвесторов в экономику страны в обмен на неухудшение условий ведения бизнеса. С августа 2019 года этот инструмент претерпел изменения, направленные на совершенствование механизма СПИК. Концептуальной основой изменений стала ориентация на привлечение долгосрочных негосударственных инвестиций в проекты по внедрению и разработке современных технологий для освоения серийного производства промышленной продукции на их основе. Обновленный механизм стал называться СПИК 2.0.
https://ria.ru/20220615/importozameschenie-1795339203.html
https://ria.ru/20220528/ekonomika-1791412223.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), денис мантуров
01:51 15.06.2022
 
Мантуров раскрыл планы Минпромторга по специнвестконтрактам

Минпромторг намерен заключить как минимум десять специнвестконтрактов до конца года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ планирует до конца года заключить как минимум 10 специнвестконтрактов (СПИК) в таких отраслях как автопром, химпром, металлургия, промышленность стройматериалов и лесная промышленность, заявил в интервью изданию "Коммерсант" глава министерства Денис Мантуров.
При этом министр подчеркнул, что работа по заключению СПИК продолжается в штатном режиме.
"До конца года планируем заключить как минимум десять соглашений в автопроме (выпуск тяговых аккумуляторных батарей, автотранспортных средств с гибридной силовой установкой), химпроме, металлургии, промышленности стройматериалов (по производству керамогранита с низким уровнем водопоглощения, стеклотары для пищевой промышленности) и лесной промышленности", - сообщил он.
Мантуров уточнил, что на июнь 2022 года запланирована межведомственная комиссия по рассмотрению заключения СПИК в сфере автомобильной промышленности - инвестконтрактов по производству низкопольных автобусов и грузовых автомобилей на газовом топливе.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
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Мантуров заявил, что не считает политику импортозамещения неэффективной
По словам министра, сейчас Минпромторг работает над модификацией механизма СПИК. "Для их участников уже предусмотрены преференции в виде пониженных ставок по налогу на прибыль организаций на весь срок действия таких контрактов (с возможностью ее полного обнуления). Но для СПИК, заключенных до августа 2019 года, применение налоговых льгот ограничено 2025 годом", - пояснил он.
"С целью выравнивания их положения мы инициировали исключение данного налогового ограничения, что в текущих условиях кажется своевременным и необходимым (законопроект разработан Минфином и внесен в план законопроектной деятельности правительства на этот год)", - рассказал Мантуров.
Инструмент специнвестконтрактов, который заработал в России с 2015 года, подразумевает вложения инвесторов в экономику страны в обмен на неухудшение условий ведения бизнеса. С августа 2019 года этот инструмент претерпел изменения, направленные на совершенствование механизма СПИК. Концептуальной основой изменений стала ориентация на привлечение долгосрочных негосударственных инвестиций в проекты по внедрению и разработке современных технологий для освоения серийного производства промышленной продукции на их основе. Обновленный механизм стал называться СПИК 2.0.
Министерство промышленности и торговли РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 14:20
Минпромторг пояснил, каких компаний коснется параллельный импорт
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Денис Мантуров
 
 
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