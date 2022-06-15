11:55 15.06.2022 (обновлено: 12:14 15.06.2022)
Французские военные захватили одного из лидеров "ИГ в Большой Сахаре"*
Французские военные захватили одного из лидеров группировки "ИГ в Большой Сахаре"* в Мали
© AP Photo / Jerome DelayФранцузский контингент операции "Бархан" на военной базе Гао в Мали
© AP Photo / Jerome Delay
Французский контингент операции "Бархан" на военной базе Гао в Мали. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Французские военные захватили одного из лидеров группировки "Исламское государство в Большой Сахаре"* в Мали, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на военных.
"В ночь с 11 на 12 июня 2022 года операция сил "Бархан" способствовала захвату Умейи Ульд Альбакайе, значимой фигуры в "Исламском государстве в Большой Сахаре"*, - приводит агентство слова источника во французском штабе.
По словам военных, Альбакайе возглавлял ячейки "ИГ в Большой Сахаре"* в округе Гурма в Мали и в северной провинции Буркина-Фасо Удалан. Кроме того, он организовал несколько нападений на военные базы в Мали, в том числе в Гао, отметили в штабе.
Как сообщили военные, силы операции "Бархан" будут удерживать захваченного в течение нескольких дней, затем он будет передан властям Мали.
В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году. Целью операции в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад), является борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность. Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж изменит модель военного присутствия в Сахеле: операция "Бархан" в ее нынешнем виде будет завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры.
* Террористическая организация, запрещенная в России.