https://ria.ru/20220615/makron-1795422750.html
Макрон напомнил Зеленскому, что Россия останется частью Евразии
Макрон напомнил Зеленскому, что Россия останется частью Евразии - РИА Новости, 15.06.2022
Макрон напомнил Зеленскому, что Россия останется частью Евразии
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что повторил Владимиру Зеленскому: европейцы делят один континент, Россия была, есть и будет его частью, это сильная... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:27
2022-06-15T12:27
2022-06-15T12:27
в мире
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клаус йоханнис
нато
украина
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ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что повторил Владимиру Зеленскому: европейцы делят один континент, Россия была, есть и будет его частью, это сильная держава."Я нахожусь в постоянном контакте с президентом Зеленским... и я повторил, что мы, европейцы, делим один континент, а география упряма, Россия никуда с этого континента не денется. Она была, есть и будет его частью. Россия - сильная держава. Поэтому я никогда не разделял подход, согласно которому сегодня мы начнем войну с Россией, а завтра мы хотим ее уничтожить. Нет", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с румынским президентом Клаусом Йоханнисом.Президент Франции во вторник прибыл с визитом в Румынию, чтобы встретиться с французскими военнослужащими, дислоцированными в стране в рамках миссии НАТО.
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795195303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, румыния, клаус йоханнис, нато, украина
Макрон напомнил Зеленскому, что Россия останется частью Евразии
Макрон повторил Зеленскому: европейцы делят один континент, Россия есть и будет его частью