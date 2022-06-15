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Макрон напомнил Зеленскому, что Россия останется частью Евразии - РИА Новости, 15.06.2022
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Макрон напомнил Зеленскому, что Россия останется частью Евразии
Макрон напомнил Зеленскому, что Россия останется частью Евразии - РИА Новости, 15.06.2022
Макрон напомнил Зеленскому, что Россия останется частью Евразии
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что повторил Владимиру Зеленскому: европейцы делят один континент, Россия была, есть и будет его частью, это сильная... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:27
2022-06-15T12:27
в мире
россия
франция
румыния
клаус йоханнис
нато
украина
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ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что повторил Владимиру Зеленскому: европейцы делят один континент, Россия была, есть и будет его частью, это сильная держава."Я нахожусь в постоянном контакте с президентом Зеленским... и я повторил, что мы, европейцы, делим один континент, а география упряма, Россия никуда с этого континента не денется. Она была, есть и будет его частью. Россия - сильная держава. Поэтому я никогда не разделял подход, согласно которому сегодня мы начнем войну с Россией, а завтра мы хотим ее уничтожить. Нет", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с румынским президентом Клаусом Йоханнисом.Президент Франции во вторник прибыл с визитом в Румынию, чтобы встретиться с французскими военнослужащими, дислоцированными в стране в рамках миссии НАТО.
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795195303.html
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в мире, россия, франция, румыния, клаус йоханнис, нато, украина
12:27 15.06.2022
 
Макрон напомнил Зеленскому, что Россия останется частью Евразии

Макрон повторил Зеленскому: европейцы делят один континент, Россия есть и будет его частью

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что повторил Владимиру Зеленскому: европейцы делят один континент, Россия была, есть и будет его частью, это сильная держава.
"Я нахожусь в постоянном контакте с президентом Зеленским... и я повторил, что мы, европейцы, делим один континент, а география упряма, Россия никуда с этого континента не денется. Она была, есть и будет его частью. Россия - сильная держава. Поэтому я никогда не разделял подход, согласно которому сегодня мы начнем войну с Россией, а завтра мы хотим ее уничтожить. Нет", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с румынским президентом Клаусом Йоханнисом.
Президент Франции во вторник прибыл с визитом в Румынию, чтобы встретиться с французскими военнослужащими, дислоцированными в стране в рамках миссии НАТО.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
Вчера, 13:47
Daily Express: Макрон предал Украину
 
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