https://ria.ru/20220615/makron-1795422750.html

Макрон напомнил Зеленскому, что Россия останется частью Евразии

Макрон напомнил Зеленскому, что Россия останется частью Евразии - РИА Новости, 15.06.2022

Макрон напомнил Зеленскому, что Россия останется частью Евразии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что повторил Владимиру Зеленскому: европейцы делят один континент, Россия была, есть и будет его частью, это сильная... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:27

2022-06-15T12:27

2022-06-15T12:27

в мире

россия

франция

румыния

клаус йоханнис

нато

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792154191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c511c1097ee94e39621da89f23575006.jpg

ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что повторил Владимиру Зеленскому: европейцы делят один континент, Россия была, есть и будет его частью, это сильная держава."Я нахожусь в постоянном контакте с президентом Зеленским... и я повторил, что мы, европейцы, делим один континент, а география упряма, Россия никуда с этого континента не денется. Она была, есть и будет его частью. Россия - сильная держава. Поэтому я никогда не разделял подход, согласно которому сегодня мы начнем войну с Россией, а завтра мы хотим ее уничтожить. Нет", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с румынским президентом Клаусом Йоханнисом.Президент Франции во вторник прибыл с визитом в Румынию, чтобы встретиться с французскими военнослужащими, дислоцированными в стране в рамках миссии НАТО.

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795195303.html

россия

франция

румыния

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, франция, румыния, клаус йоханнис, нато, украина