https://ria.ru/20220615/magomedov-1795555960.html

Путин поздравил экс-главу Дагестана Магомедова с днем рождения

Путин поздравил экс-главу Дагестана Магомедова с днем рождения - РИА Новости, 15.06.2022

Путин поздравил экс-главу Дагестана Магомедова с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил по телефону с днем рождения бывшего руководителя Дагестана Магомедали Магомедова, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T18:06

2022-06-15T18:06

2022-06-15T18:06

владимир путин

дмитрий песков

россия

политика

республика дагестан

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил по телефону с днем рождения бывшего руководителя Дагестана Магомедали Магомедова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент Владимир Путин позвонил Магомедали Магомедову, который с 1994 по 2006 год возглавлял Дагестан, и поздравил его с днем рождения", - сказал Песков.По словам пресс-секретаря, беседа прошла в теплой атмосфере. "Путин пожелал Магомедову здоровья и всего самого доброго", - отметил Песков.Российскому политику Магомедову сегодня исполнилось 92 года.

https://ria.ru/20210612/putin-1736739382.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, дмитрий песков, россия, политика, республика дагестан