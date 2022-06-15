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Путин поздравил экс-главу Дагестана Магомедова с днем рождения - РИА Новости, 15.06.2022
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Путин поздравил экс-главу Дагестана Магомедова с днем рождения
Путин поздравил экс-главу Дагестана Магомедова с днем рождения - РИА Новости, 15.06.2022
Путин поздравил экс-главу Дагестана Магомедова с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин поздравил по телефону с днем рождения бывшего руководителя Дагестана Магомедали Магомедова, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T18:06
2022-06-15T18:06
владимир путин
дмитрий песков
россия
политика
республика дагестан
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил по телефону с днем рождения бывшего руководителя Дагестана Магомедали Магомедова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент Владимир Путин позвонил Магомедали Магомедову, который с 1994 по 2006 год возглавлял Дагестан, и поздравил его с днем рождения", - сказал Песков.По словам пресс-секретаря, беседа прошла в теплой атмосфере. "Путин пожелал Магомедову здоровья и всего самого доброго", - отметил Песков.Российскому политику Магомедову сегодня исполнилось 92 года.
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владимир путин, дмитрий песков, россия, политика, республика дагестан
18:06 15.06.2022
 
Путин поздравил экс-главу Дагестана Магомедова с днем рождения

Президент Путин поздравил по телефону экс-главу Дагестана Магомедова с днем рождения

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил по телефону с днем рождения бывшего руководителя Дагестана Магомедали Магомедова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент Владимир Путин позвонил Магомедали Магомедову, который с 1994 по 2006 год возглавлял Дагестан, и поздравил его с днем рождения", - сказал Песков.
По словам пресс-секретаря, беседа прошла в теплой атмосфере. "Путин пожелал Магомедову здоровья и всего самого доброго", - отметил Песков.
Российскому политику Магомедову сегодня исполнилось 92 года.
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Владимир ПутинДмитрий ПесковРоссияПолитикаРеспублика Дагестан
 
 
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