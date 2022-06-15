https://ria.ru/20220615/magomedov-1795555960.html
Путин поздравил экс-главу Дагестана Магомедова с днем рождения
Путин поздравил экс-главу Дагестана Магомедова с днем рождения - РИА Новости, 15.06.2022
Путин поздравил экс-главу Дагестана Магомедова с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин поздравил по телефону с днем рождения бывшего руководителя Дагестана Магомедали Магомедова, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T18:06
2022-06-15T18:06
2022-06-15T18:06
владимир путин
дмитрий песков
россия
политика
республика дагестан
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил по телефону с днем рождения бывшего руководителя Дагестана Магомедали Магомедова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент Владимир Путин позвонил Магомедали Магомедову, который с 1994 по 2006 год возглавлял Дагестан, и поздравил его с днем рождения", - сказал Песков.По словам пресс-секретаря, беседа прошла в теплой атмосфере. "Путин пожелал Магомедову здоровья и всего самого доброго", - отметил Песков.Российскому политику Магомедову сегодня исполнилось 92 года.
https://ria.ru/20210612/putin-1736739382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дмитрий песков, россия, политика, республика дагестан
Путин поздравил экс-главу Дагестана Магомедова с днем рождения
Президент Путин поздравил по телефону экс-главу Дагестана Магомедова с днем рождения