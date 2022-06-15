https://ria.ru/20220615/lend-liz-1795341399.html

СМИ узнало о новом требовании Украины к США по ленд-лизу

СМИ узнало о новом требовании Украины к США по ленд-лизу - РИА Новости, 15.06.2022

СМИ узнало о новом требовании Украины к США по ленд-лизу

Представители энергетического сектора Украины предлагают заключить с США "соглашение о ленд-лизе" в сфере энергетики для обеспечения страны американским... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T02:34

2022-06-15T02:34

2022-06-15T02:34

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Представители энергетического сектора Украины предлагают заключить с США "соглашение о ленд-лизе" в сфере энергетики для обеспечения страны американским сжиженным природным газом (СПГ), сообщает издание Foreign Policy.Президент США Джо Байден ранее подписал закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ призван упростить оказание военной помощи стране. В частности, он временно снимает ряд "требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению", говорится в описании документа на сайте конгресса США.Отмечается, что украинская сторона ознакомила США и западные страны с рядом предложений, реализация которых должна помочь Киеву получить доступ к энергоносителям. Одно из них — заключение соглашения о ленд-лизе, согласно которому США предоставят Украине шесть миллиардов кубометров СПГ. Поскольку у Украины нет своих терминалов, газ будет доставляться в Европу и попадать в страну через трубопровод. Киев расплатится с Вашингтоном после того, как будет увеличена внутренняя добыча газа, отмечает издание."Они удивились, услышав эту идею, но она была хорошо воспринята", — приводит журнал слова главы украинского "Нафтогаза" Юрия Витренко, который ранее встречался с представителями американской администрации.Среди других предложений Киева — обеспечение "международного финансирования" для приобретения газа на Ближнем Востоке и на севере Африки, разработка альтернативных маршруток поставок энергоносителей и получение средств от Международной финансовой корпорации развития США.Согласно изданию, украинские представители также пытаются уговорить западных коллег инвестировать в Украину и помочь стране разрабатывать недра посредством горизонтального бурения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220519/oruzhie-1789302874.html

https://ria.ru/20220613/ukraina-1795009132.html

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html

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в мире, джо байден, юрий витренко, украина, сша, нафтогаз украины, конгресс сша, киев