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Ребенок из Луганска получил лекарство от фонда "Круг добра" - РИА Новости, 15.06.2022
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Ребенок из Луганска получил лекарство от фонда "Круг добра"
Ребенок из Луганска получил лекарство от фонда "Круг добра" - РИА Новости, 15.06.2022
Ребенок из Луганска получил лекарство от фонда "Круг добра"
Ребенок из Луганска получил дорогостоящий препарат для лечения редкого заболевания от фонда "Круг добра", годовой курс терапии стоит 20 миллионов рублей,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:11
2022-06-15T11:12
общество
юлия зимова
владимир путин
россия
луганск
ростовская область
фонд "круг добра"
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ребенок из Луганска получил дорогостоящий препарат для лечения редкого заболевания от фонда "Круг добра", годовой курс терапии стоит 20 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Общероссийского народного фронта (ОНФ)."В Ростовской области для терапии редкого заболевания – спинальной мышечной атрофии – обеспечили препаратом рисдиплам 14-летнюю сироту из Луганска Викторию Шеповалову. Годовой курс терапии стоит около 20 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что для решения проблемы Народный фронт организовал консилиум и собрал необходимые документы для передачи в президентский Фонд "Круг добра", который оплатил лекарство."Сейчас лекарство передано девочке, она будет получать его свою долгую и, я надеюсь, красивую жизнь. Диагностика – это определенное время. И очень важно нам было это время не потерять. Большое спасибо "Кругу добра", без них это вообще было бы невозможно. Мы понимаем, что среди эвакуированных бывают дети с самыми разными осложнениями, очень важно найти возможность помочь ребенку и такими дорогостоящими препаратами", - отметила представитель Народного фронта Юлия Зимова, которую цитирует пресс-служба.Фонд "Круг добра" был создан в январе указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.
https://ria.ru/20220615/fond-1795381603.html
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общество, юлия зимова, владимир путин, россия, луганск, ростовская область, фонд "круг добра"
11:11 15.06.2022 (обновлено: 11:12 15.06.2022)
 
Ребенок из Луганска получил лекарство от фонда "Круг добра"

В ОНФ заявили, что ребенок из Луганска получил дорогое лекарство от фонда "Круг добра"

CC0 / / Лекарство
Лекарство - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
CC0 / /
Лекарство. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ребенок из Луганска получил дорогостоящий препарат для лечения редкого заболевания от фонда "Круг добра", годовой курс терапии стоит 20 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Ростовской области для терапии редкого заболевания – спинальной мышечной атрофии – обеспечили препаратом рисдиплам 14-летнюю сироту из Луганска Викторию Шеповалову. Годовой курс терапии стоит около 20 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Протоиерей, председатель правления фонда Круг добра Александр Ткаченко на сессии Нередкий разговор о редких заболеваниях: перспективы лекарственной терапии в рамках XXV ПМЭФ - 2022 - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
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Более трех тысяч детей получили помощь от фонда "Круг добра" за год
Уточняется, что для решения проблемы Народный фронт организовал консилиум и собрал необходимые документы для передачи в президентский Фонд "Круг добра", который оплатил лекарство.
"Сейчас лекарство передано девочке, она будет получать его свою долгую и, я надеюсь, красивую жизнь. Диагностика – это определенное время. И очень важно нам было это время не потерять. Большое спасибо "Кругу добра", без них это вообще было бы невозможно. Мы понимаем, что среди эвакуированных бывают дети с самыми разными осложнениями, очень важно найти возможность помочь ребенку и такими дорогостоящими препаратами", - отметила представитель Народного фронта Юлия Зимова, которую цитирует пресс-служба.
Фонд "Круг добра" был создан в январе указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 17:21
"Круг добра" закупает лекарства на год вперед
 
ОбществоЮлия ЗимоваВладимир ПутинРоссияЛуганскРостовская областьФонд "Круг добра"
 
 
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