https://ria.ru/20220615/lekarstvo-1795384137.html

Ребенок из Луганска получил лекарство от фонда "Круг добра"

Ребенок из Луганска получил лекарство от фонда "Круг добра" - РИА Новости, 15.06.2022

Ребенок из Луганска получил лекарство от фонда "Круг добра"

Ребенок из Луганска получил дорогостоящий препарат для лечения редкого заболевания от фонда "Круг добра", годовой курс терапии стоит 20 миллионов рублей,... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:11

2022-06-15T11:11

2022-06-15T11:12

общество

юлия зимова

владимир путин

россия

луганск

ростовская область

фонд "круг добра"

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ребенок из Луганска получил дорогостоящий препарат для лечения редкого заболевания от фонда "Круг добра", годовой курс терапии стоит 20 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Общероссийского народного фронта (ОНФ)."В Ростовской области для терапии редкого заболевания – спинальной мышечной атрофии – обеспечили препаратом рисдиплам 14-летнюю сироту из Луганска Викторию Шеповалову. Годовой курс терапии стоит около 20 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что для решения проблемы Народный фронт организовал консилиум и собрал необходимые документы для передачи в президентский Фонд "Круг добра", который оплатил лекарство."Сейчас лекарство передано девочке, она будет получать его свою долгую и, я надеюсь, красивую жизнь. Диагностика – это определенное время. И очень важно нам было это время не потерять. Большое спасибо "Кругу добра", без них это вообще было бы невозможно. Мы понимаем, что среди эвакуированных бывают дети с самыми разными осложнениями, очень важно найти возможность помочь ребенку и такими дорогостоящими препаратами", - отметила представитель Народного фронта Юлия Зимова, которую цитирует пресс-служба.Фонд "Круг добра" был создан в январе указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.

https://ria.ru/20220615/fond-1795381603.html

https://ria.ru/20220601/lekarstva-1792419600.html

россия

луганск

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, юлия зимова, владимир путин, россия, луганск, ростовская область, фонд "круг добра"