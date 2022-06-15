https://ria.ru/20220615/lavrov-1795419236.html

Лавров встретится с премьером ЦАР и спецпредставителем Никарагуа

Лавров встретится с премьером ЦАР и спецпредставителем Никарагуа - РИА Новости, 15.06.2022

Лавров встретится с премьером ЦАР и спецпредставителем Никарагуа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Санкт-Петербурге встретится с премьером Центральноафриканской Республики и спецпредставителем Никарагуа, заявила... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:23

2022-06-15T12:23

2022-06-15T12:38

петербургский международный экономический форум — 2022

сергей лавров

никарагуа

санкт-петербург

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Санкт-Петербурге встретится с премьером Центральноафриканской Республики и спецпредставителем Никарагуа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, на полях Петербургского международного экономического форума запланировано проведение двусторонних переговоров с иностранными партнерами."На настоящий момент подтверждены встречи с премьер-министром Кубы, вице-президентом Венесуэлы, премьер-министром ЦАР, спецпредставителем Никарагуа по отношениям с Россией", - сказала она в ходе брифинга.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220530/tsar-1791785735.html

никарагуа

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, никарагуа, санкт-петербург, политика