https://ria.ru/20220615/lavrov-1795419236.html
Лавров встретится с премьером ЦАР и спецпредставителем Никарагуа
Лавров встретится с премьером ЦАР и спецпредставителем Никарагуа - РИА Новости, 15.06.2022
Лавров встретится с премьером ЦАР и спецпредставителем Никарагуа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Санкт-Петербурге встретится с премьером Центральноафриканской Республики и спецпредставителем Никарагуа, заявила... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:23
2022-06-15T12:23
2022-06-15T12:38
петербургский международный экономический форум — 2022
сергей лавров
никарагуа
санкт-петербург
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Санкт-Петербурге встретится с премьером Центральноафриканской Республики и спецпредставителем Никарагуа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, на полях Петербургского международного экономического форума запланировано проведение двусторонних переговоров с иностранными партнерами."На настоящий момент подтверждены встречи с премьер-министром Кубы, вице-президентом Венесуэлы, премьер-министром ЦАР, спецпредставителем Никарагуа по отношениям с Россией", - сказала она в ходе брифинга.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220530/tsar-1791785735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сергей лавров, никарагуа, санкт-петербург, политика
12:23 15.06.2022 (обновлено: 12:38 15.06.2022)
Лавров встретится с премьером ЦАР и спецпредставителем Никарагуа
Захарова: Лавров встретится с премьером ЦАР и спецпредставителем Никарагуа на ПМЭФ