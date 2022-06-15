https://ria.ru/20220615/krym-1795606847.html
Власти Крыма видят будущее освобожденных областей Украины в составе России
Власти Крыма видят будущее освобожденных областей Украины в составе России - РИА Новости, 15.06.2022
Власти Крыма видят будущее освобожденных областей Украины в составе России
Будущее освобожденных Херсонской и Запорожской областей Украины - в составе России, но им нужно пройти через этап самоорганизации власти на местах и проведения... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T21:41
2022-06-15T21:41
2022-06-15T21:41
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
украина
политика
запорожская область
петербургский международный экономический форум (фонд)
ситуация в днр и лнр
владимир константинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Будущее освобожденных Херсонской и Запорожской областей Украины - в составе России, но им нужно пройти через этап самоорганизации власти на местах и проведения выборов, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов."Это только Россия, и однозначно Россия, через этап самоорганизации… Я абсолютно убежден, что это будет Россия", - сказал Константинов РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.По словам Константинова, освобожденным регионам нужно пройти этап самоорганизации власти на местах, провести выборы и сформировать парламент."Здесь сначала видится формирование военно-гражданской администрации, затем переход на гражданскую администрацию, формирование всех органов власти и проведение выборов во все органы власти. Сформировать политические институты. Все должно делаться на российских стандартах: образовательным, политическим, экономическим", - сказал Константинов.По его мнению, освобожденные регионы могут пойти по пути включения в состав РФ как через проведение референдума, так и путем решения законно избранного парламента.В ходе спецоперации по демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге страны. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220615/svyazi-1795584841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, политика, запорожская область, петербургский международный экономический форум (фонд), ситуация в днр и лнр, владимир константинов
Власти Крыма видят будущее освобожденных областей Украины в составе России
Глава парламента Крыма: будущее освобожденных областей Украины — в составе России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Будущее освобожденных Херсонской и Запорожской областей Украины - в составе России, но им нужно пройти через этап самоорганизации власти на местах и проведения выборов, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Это только Россия
, и однозначно Россия, через этап самоорганизации… Я абсолютно убежден, что это будет Россия", - сказал Константинов РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ
), который проходит с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
По словам Константинова, освобожденным регионам нужно пройти этап самоорганизации власти на местах, провести выборы и сформировать парламент.
"Здесь сначала видится формирование военно-гражданской администрации, затем переход на гражданскую администрацию, формирование всех органов власти и проведение выборов во все органы власти. Сформировать политические институты. Все должно делаться на российских стандартах: образовательным, политическим, экономическим", - сказал Константинов.
По его мнению, освобожденные регионы могут пойти по пути включения в состав РФ как через проведение референдума, так и путем решения законно избранного парламента.
В ходе спецоперации по демилитаризации Украины
российские военные взяли под контроль Херсонскую область
и приазовскую часть Запорожской области
на юге страны. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.