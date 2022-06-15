https://ria.ru/20220615/krym-1795437664.html

В Запорожской области заявили о готовности поставлять электроэнергию в Крым

В Запорожской области заявили о готовности поставлять электроэнергию в Крым - РИА Новости, 15.06.2022

В Запорожской области заявили о готовности поставлять электроэнергию в Крым

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о готовности поставлять электроэнергию в Крым. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T13:02

2022-06-15T13:02

2022-06-15T13:07

специальная военная операция на украине

в мире

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херсонская область

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энергодар

запорожская аэс

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о готовности поставлять электроэнергию в Крым.Ранее сообщалось, что между Крымом и Херсонской областью начаты работы по восстановлению разрушенных украинскими националистами в 2015 году линий электропередач."Атомная станция (Запорожская АЭС в Энергодаре – ред.), которая находится под нашим контролем, электроэнергию поставляет достаточно эффективно. И мы хотим сейчас ее начинать поставлять уже в Крым", - сказал Балицкий в эфире "Соловьев Live".По его словам, сейчас идет восстановление линий электропередач.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795361338.html

https://ria.ru/20220613/evropa-1794905919.html

запорожская область

херсонская область

энергодар

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