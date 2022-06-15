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В Запорожской области заявили о готовности поставлять электроэнергию в Крым - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/krym-1795437664.html
В Запорожской области заявили о готовности поставлять электроэнергию в Крым
В Запорожской области заявили о готовности поставлять электроэнергию в Крым - РИА Новости, 15.06.2022
В Запорожской области заявили о готовности поставлять электроэнергию в Крым
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о готовности поставлять электроэнергию в Крым. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:02
2022-06-15T13:07
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
херсонская область
жкх
энергодар
запорожская аэс
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о готовности поставлять электроэнергию в Крым.Ранее сообщалось, что между Крымом и Херсонской областью начаты работы по восстановлению разрушенных украинскими националистами в 2015 году линий электропередач."Атомная станция (Запорожская АЭС в Энергодаре – ред.), которая находится под нашим контролем, электроэнергию поставляет достаточно эффективно. И мы хотим сейчас ее начинать поставлять уже в Крым", - сказал Балицкий в эфире "Соловьев Live".По его словам, сейчас идет восстановление линий электропередач.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795361338.html
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запорожская область
херсонская область
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в мире, запорожская область, херсонская область , жкх, энергодар, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр
13:02 15.06.2022 (обновлено: 13:07 15.06.2022)
 
В Запорожской области заявили о готовности поставлять электроэнергию в Крым

Глава Запорожской администрации Балицкий: регион готов поставлять электроэнергию в Крым

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПамятник графу Воронцову в Бердянске
Памятник графу Воронцову в Бердянске - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Памятник графу Воронцову в Бердянске. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о готовности поставлять электроэнергию в Крым.
Ранее сообщалось, что между Крымом и Херсонской областью начаты работы по восстановлению разрушенных украинскими националистами в 2015 году линий электропередач.
Местные жители в центре Бердянска - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
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В Запорожской области исключили возвращение под контроль Украины
"Атомная станция (Запорожская АЭС в Энергодаре – ред.), которая находится под нашим контролем, электроэнергию поставляет достаточно эффективно. И мы хотим сейчас ее начинать поставлять уже в Крым", - сказал Балицкий в эфире "Соловьев Live".
По его словам, сейчас идет восстановление линий электропередач.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьХерсонская областьЖКХЭнергодарЗапорожская АЭССитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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