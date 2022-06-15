https://ria.ru/20220615/krupets-1795359155.html
Украинские войска обстреляли пункт пропуска "Крупец" в Курской области
Украинские войска обстреляли пункт пропуска "Крупец" в Курской области - РИА Новости, 15.06.2022
Украинские войска обстреляли пункт пропуска "Крупец" в Курской области
Пограничники подавили атаку на КПП "Крупец" в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T09:16
2022-06-15T09:16
2022-06-15T11:25
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
украина
рыльский район
роман старовойт
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Пограничники подавили атаку на КПП "Крупец" в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Сегодня в 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет, ответным огнем наши пограничники подавили нападение", — написал он в Telegram-канале.КПП "Крупец" находится на границе с Сумской областью Украины. В апреле его уже обстреливали, обошлось без жертв.В регионе с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности из-за возможных провокаций на границе. Накануне власти продлили для силовиков и спецслужб усиленный режим работы до 22 июня.Курская область неоднократно подвергалась атакам со стороны ВСУ. Так, в середине мая при обстреле поселка Тетино один человек погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://realty.ria.ru/20220614/starovoyt-1795209572.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, украина, рыльский район, роман старовойт
09:16 15.06.2022 (обновлено: 11:25 15.06.2022)
Украинские войска обстреляли пункт пропуска "Крупец" в Курской области
Губернатор Курской области Старовойт: КПП "Крупец" обстреляли со стороны Украины