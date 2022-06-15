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В Кремле заявили о необходимости российско-американского диалога - РИА Новости, 15.06.2022
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В Кремле заявили о необходимости российско-американского диалога
В Кремле заявили о необходимости российско-американского диалога - РИА Новости, 15.06.2022
В Кремле заявили о необходимости российско-американского диалога
Общение РФ с США необходимо, оно будет продолжаться, но оно должно быть основано на принципах взаимного уважения и неделимости безопасности, на взаимовыгодной... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:34
2022-06-15T12:53
россия
сша
америка
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Общение РФ с США необходимо, оно будет продолжаться, но оно должно быть основано на принципах взаимного уважения и неделимости безопасности, на взаимовыгодной основе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее он отметил, что возвращение к духу "Женевы" вряд ли возможно, могут быть новые надежды и новый режим общения."Но общение необходимо. В будущем нам все равно придется общаться. Америка никуда не денется, Европа никуда не денется, поэтому как-то нам с ними общаться придется. Но это будет общение, основанное исключительно на принципах взаимного уважения, неделимости безопасности, учета взаимных обеспокоенностей и взаимной выгоды только", - сказал Песков.Он добавил, что в этих принципах и состоят новые надежды, "но это тема пока не ближней перспективы".Встреча президентов на высшем уровне прошла в Женеве 16 июня прошлого года.
https://ria.ru/20220615/politika-1795429162.html
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россия, сша, америка, европа, женева (город)
12:34 15.06.2022 (обновлено: 12:53 15.06.2022)
 
В Кремле заявили о необходимости российско-американского диалога

Песков: диалог между Россией и США должен строиться на взаимном уважении

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Общение РФ с США необходимо, оно будет продолжаться, но оно должно быть основано на принципах взаимного уважения и неделимости безопасности, на взаимовыгодной основе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее он отметил, что возвращение к духу "Женевы" вряд ли возможно, могут быть новые надежды и новый режим общения.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
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Песков рассказал о симптомах ухудшения отношений с Западом
"Но общение необходимо. В будущем нам все равно придется общаться. Америка никуда не денется, Европа никуда не денется, поэтому как-то нам с ними общаться придется. Но это будет общение, основанное исключительно на принципах взаимного уважения, неделимости безопасности, учета взаимных обеспокоенностей и взаимной выгоды только", - сказал Песков.
Он добавил, что в этих принципах и состоят новые надежды, "но это тема пока не ближней перспективы".
Встреча президентов на высшем уровне прошла в Женеве 16 июня прошлого года.
Президент США Джо Байден перед выступлением на Саммите Америк в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
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РоссияСШААмерикаЕвропаЖенева (город)
 
 
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