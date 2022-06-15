https://ria.ru/20220615/kreml-1795426413.html

В Кремле заявили о необходимости российско-американского диалога

В Кремле заявили о необходимости российско-американского диалога - РИА Новости, 15.06.2022

В Кремле заявили о необходимости российско-американского диалога

Общение РФ с США необходимо, оно будет продолжаться, но оно должно быть основано на принципах взаимного уважения и неделимости безопасности, на взаимовыгодной... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:34

2022-06-15T12:34

2022-06-15T12:53

россия

сша

америка

европа

женева (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_a75eb7b7bceb6de7a357a6a0d4011ae7.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Общение РФ с США необходимо, оно будет продолжаться, но оно должно быть основано на принципах взаимного уважения и неделимости безопасности, на взаимовыгодной основе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее он отметил, что возвращение к духу "Женевы" вряд ли возможно, могут быть новые надежды и новый режим общения."Но общение необходимо. В будущем нам все равно придется общаться. Америка никуда не денется, Европа никуда не денется, поэтому как-то нам с ними общаться придется. Но это будет общение, основанное исключительно на принципах взаимного уважения, неделимости безопасности, учета взаимных обеспокоенностей и взаимной выгоды только", - сказал Песков.Он добавил, что в этих принципах и состоят новые надежды, "но это тема пока не ближней перспективы".Встреча президентов на высшем уровне прошла в Женеве 16 июня прошлого года.

https://ria.ru/20220615/politika-1795429162.html

https://ria.ru/20220610/ugroza-1794403932.html

россия

сша

америка

европа

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, америка, европа, женева (город)