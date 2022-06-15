https://ria.ru/20220615/kredit-1795382289.html

Суд вступился за женщину, с которой банк взыскал кредит ее умершего отца

Суд вступился за женщину, с которой банк взыскал кредит ее умершего отца - РИА Новости, 15.06.2022

Суд вступился за женщину, с которой банк взыскал кредит ее умершего отца

Верховный суд РФ вступился за жительницу Пятигорска, с которой банк взыскал более 400 тысяч рублей по кредиту ее умершего отца, сказано в определении судебной... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:02

2022-06-15T11:02

2022-06-15T11:02

верховный суд рф

россия

пятигорск

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ вступился за жительницу Пятигорска, с которой банк взыскал более 400 тысяч рублей по кредиту ее умершего отца, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам.Согласно материалам дела, отец истицы в 2015 году взял в Сбербанке в кредит 381 тысячу рублей на 58 месяцев под 22,55% годовых. Через год он умер, не выплатив кредит.Уже в 2020 году банк подал иск к его дочери и единственной наследнице с требованием погасить кредит и проценты. Суд удовлетворил иск. Женщина оспорила решение, но суды апелляционной и кассационной инстанций встали на сторону банка.Верховный суд РФ решил иначе: он обратил внимание, что изначально заемщик, получая кредит, заключил договор о страховании жизни и здоровья. Выгодоприобретателем по нему был указан банк, за счет компенсации кредит должен был быть погашен."Уклонение кредитной организации, являющейся, в отличие от гражданина-заемщика, профессиональным участником данных правоотношений, от реализации своих прав на получение страхового возмещения по случаю смерти застрахованного заемщика и обращение с иском к наследникам заемщика о взыскании задолженности без учета страхового возмещения должно быть оценено судом в том числе и на предмет соответствия требованиям закона", - указал суд.По мнению суда, предъявление требований к наследнице в этом случае "лишает смысла страхование жизни и здоровья заемщиков в качестве способа обеспечения обязательств по кредитному договору с определением в качестве выгодоприобретателя кредитора". Он отменил решение и направил дело на пересмотр.

https://ria.ru/20220610/kredit-1794439726.html

россия

пятигорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

верховный суд рф, россия, пятигорск