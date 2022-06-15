05:49 15.06.2022 (обновлено: 06:06 15.06.2022)
В Приморье спасают редкого дальневосточного лесного котенка
В Приморье спасают попавшего под машину редкого дальневосточного лесного котенка
Дальневосточный лесной кот. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. Сотрудники центра реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") в Приморье спасают детеныша редкого дальневосточного лесного кота, который вместе с матерью попал под машину, сообщает центр.
"Жители города Фокино обнаружили сбитую самку дальневосточного лесного кота с котенком и привезли их в центр. К сожалению, взрослая кошка погибла. После ветеринарного осмотра врачи пришли к заключению, что котенок тоже получил травмы", - говорится в сообщении.
Специалисты пока не могут сказать, выживет ли котенок. "Мы сделаем все возможное, чтобы это случилось", - отметили в центре.
В соцсетях организации опубликовано видео со взвешиванием котенка. На кадрах видно, что он весит немногим более 400 граммов.
Дальневосточный лесной кот занесен в Международную Красную книгу и региональную Красную книгу Приморского края. По данным на 2015 год, численность этого вида не превышает нескольких тысяч особей. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства - их калечат фермеры или незаконно вылавливают браконьеры, чтобы одомашнить. Выросшие у людей котята с возрастом дичают и могут представлять серьезную опасность. В дикой природе эти хищники обитают на побережье Японского моря и в бассейне реки Амур.
Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию более 10 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. Центр работает при поддержке Фонда президентских грантов, Центра "Амурский тигр", WWF России и на пожертвования частных лиц и организаций.
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