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В Москве за сутки госпитализировали 127 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 127 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 15.06.2022
В Москве за сутки госпитализировали 127 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 173 случая COVID-19, умерли 12 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:41
2022-06-15T11:41
2022-06-15T11:41
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 173 случая COVID-19, умерли 12 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 142 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 774 035 случаев коронавируса, выздоровели 2 583 563 человек, умерли 43 933 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Москве за сутки госпитализировали 127 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 173 новых случая COVID-19, 12 пациентов умерли