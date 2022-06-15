В России за сутки госпитализировали 1989 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 2718 новых случаев COVID-19, выздоровели 4528, умерли 66 человек
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Более 1,9 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 180,9% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"По состоянию на 15 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 989 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 180,9%", — говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошёл в 72 субъектах, снижение — в шести регионах, ситуация не изменилась в семи регионах.
Согласно сообщению, за сутки в России выздоровели 4 528 человек, на 36,2% больше в сравнении с 14 июня. "Выявлено 2 718 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 66 человек", — говорится в сообщении.
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