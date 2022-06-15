https://ria.ru/20220615/koronavirus-1795392650.html

В России за сутки госпитализировали 1989 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1989 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 15.06.2022

В России за сутки госпитализировали 1989 заболевших COVID-19

Более 1,9 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 180,9% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:32

2022-06-15T11:32

2022-06-15T11:32

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Более 1,9 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 180,9% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."По состоянию на 15 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 989 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 180,9%", — говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошёл в 72 субъектах, снижение — в шести регионах, ситуация не изменилась в семи регионах.Согласно сообщению, за сутки в России выздоровели 4 528 человек, на 36,2% больше в сравнении с 14 июня. "Выявлено 2 718 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 66 человек", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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