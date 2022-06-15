https://ria.ru/20220615/kompensatsiya-1795528941.html
Путин поручил проработать вопрос компенсации за обучение многодетным семьям
Путин поручил проработать вопрос компенсации за обучение многодетным семьям - РИА Новости, 15.06.2022
Путин поручил проработать вопрос компенсации за обучение многодетным семьям
Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа проработать вопрос и подготовить доклад о компенсациях за обучение детей по программам среднего... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:53
2022-06-15T16:53
2022-06-15T17:14
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа проработать вопрос и подготовить доклад о компенсациях за обучение детей по программам среднего профессионального образования для многодетных семей, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: ... проработать вопрос о предоставлении средств многодетным семьям для компенсации части стоимости обучения детей из этих семей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 1 августа 2022 года. Ответственными назначены высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
16:53 15.06.2022 (обновлено: 17:14 15.06.2022)
Путин поручил проработать вопрос компенсации за обучение многодетным семьям
Путин поручил до 1 августа проработать вопрос компенсации за обучение многодетным семьям