https://ria.ru/20220615/kompensatsiya-1795528941.html

Путин поручил проработать вопрос компенсации за обучение многодетным семьям

Путин поручил проработать вопрос компенсации за обучение многодетным семьям - РИА Новости, 15.06.2022

Путин поручил проработать вопрос компенсации за обучение многодетным семьям

Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа проработать вопрос и подготовить доклад о компенсациях за обучение детей по программам среднего... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:53

2022-06-15T16:53

2022-06-15T17:14

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа проработать вопрос и подготовить доклад о компенсациях за обучение детей по программам среднего профессионального образования для многодетных семей, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: ... проработать вопрос о предоставлении средств многодетным семьям для компенсации части стоимости обучения детей из этих семей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 1 августа 2022 года. Ответственными назначены высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.

https://ria.ru/20220615/podderzhka-1795526226.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владимир путин, россия