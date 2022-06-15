https://ria.ru/20220615/kniga-1794262717.html

"Книга Марсова" расскажет о Северной войне глазами современников

"Книга Марсова" расскажет о Северной войне глазами современников - РИА Новости, 15.06.2022

"Книга Марсова" расскажет о Северной войне глазами современников

"Книга Марсова" – это уникальный исторический и культурный памятник XVIII века, рассказывающий об истории Северной войны. По замыслу Петра I это издание должно... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T10:00

2022-06-15T10:00

2022-06-15T10:00

морская держава

морская держава

алексей толстой (писатель)

петр i

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. "Книга Марсова" – это уникальный исторический и культурный памятник XVIII века, рассказывающий об истории Северной войны. По замыслу Петра I это издание должно было увековечить победы и военные успехи России тех лет для потомков.К 350-летнему юбилею императора сотрудники Российского государственного архива Военно-морского флота подготовили репринтное издание "Книги Марсовой", которую теперь может прочитать любой желающий.Реляции и гравюрыРабота над изданием началась в 1712 году под редакцией самого Петра Великого. Первоначальный вариант "Книги Марсовой" был готов уже через год и состоял из материалов, которые создавались практически с первых дней войны.В книге собраны реляции – военные донесения и "юрналы" – поденные журналы боевых действий, а также гравюры с картами захваченных городов и крепостей и планами сражений.Чтобы как можно больше людей могли узнать об успехах России на фронте, эти реляции также расклеивались на улицах городов и печатались на страницах "Ведомостей".Большая редкостьВ последующие годы книга дополнялась сведениями о новых сражениях, а также гравюрами, изображающими виды взятых городов, триумфальные сооружения и праздничные фейерверки.Тексты уже включенных реляций и "юрналов" дополнялись и редактировались, а работа над изданием велась примерно до 1717 года. В него вошли сведения о победах русской армии и флота в сражениях, произошедших с 1702 по 1714 год.Тем не менее "Книга Марсова" является библиографической редкостью, поскольку не выходила большим тиражом – на сегодняшний день известно всего о тринадцати сохранившихся экземплярах, каждый из которых уникален и представляет самостоятельную историческую и художественную ценность.Современное изданиеВ рамках работы над "Книгой Марсовой" специалисты Российского государственного архива Военно-морского флота провели кропотливую компьютерную реставрацию текста, а также составили историческое и источниковедческое предисловия для репринтного издания."Анализ книги как исторического источника позволяет обратиться к различным темам. Это история Северной войны, военного и фортификационного искусства, книгоиздательская деятельность в XVIII веке, вопросы филологии", – отметили сотрудники.Современная "Книга Марсова" дополнена документами из фондов архива об Эзельском и Гренгамском морских сражениях, произошедших в 1719 и 1720 годах, описаний которых не было в оригинальном издании.Кроме того, в издание добавили указатели – именной, судовой, частей и соединений, а также словарь военных терминов и устаревших слов, список использованных источников и литературы, включающий в себя библиографию по изучению "Книги Марсовой".Внезапная удача"Книга Марсова" могла остаться малоизвестной для потомков, но ее история получила продолжение – в октябре 1765 года в канцелярию Морского шляхетного кадетского корпуса обратился отставной капитан-поручик М.А.Сабуров с предложением напечатать книгу с имеющегося у него экземпляра первого издания.Оно включало 24 сюжета – от взятия крепости Нотебург в 1702 году до Гангутского боя в 1714-м. В книге отсутствовали гравюры, она содержала только планы сражений и крепостей.Известно, что к "Книге Марсовой" обращался известный русский писатель Алексей Толстой во время работы над батальными сценами в романе "Петр Первый".Познакомившись с экземпляром книги из собрания библиофила Н.П.Смирнова-Сокольского он, по словам последнего, не уставал перелистывать и изучать каждый лист текста и каждую гравюру этого редчайшего издания, называя ее памятником героическим русским людям.

https://ria.ru/20220414/reglament-1783610920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

морская держава, алексей толстой (писатель), петр i