"Книга Марсова" расскажет о Северной войне глазами современников

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. "Книга Марсова" – это уникальный исторический и культурный памятник XVIII века, рассказывающий об истории Северной войны. По замыслу Петра I это издание должно было увековечить победы и военные успехи России тех лет для потомков.К 350-летнему юбилею императора сотрудники Российского государственного архива Военно-морского флота подготовили репринтное издание "Книги Марсовой", которую теперь может прочитать любой желающий.Реляции и гравюрыРабота над изданием началась в 1712 году под редакцией самого Петра Великого. Первоначальный вариант "Книги Марсовой" был готов уже через год и состоял из материалов, которые создавались практически с первых дней войны.В книге собраны реляции – военные донесения и "юрналы" – поденные журналы боевых действий, а также гравюры с картами захваченных городов и крепостей и планами сражений.Чтобы как можно больше людей могли узнать об успехах России на фронте, эти реляции также расклеивались на улицах городов и печатались на страницах "Ведомостей".Большая редкостьВ последующие годы книга дополнялась сведениями о новых сражениях, а также гравюрами, изображающими виды взятых городов, триумфальные сооружения и праздничные фейерверки.Тексты уже включенных реляций и "юрналов" дополнялись и редактировались, а работа над изданием велась примерно до 1717 года. В него вошли сведения о победах русской армии и флота в сражениях, произошедших с 1702 по 1714 год.Тем не менее "Книга Марсова" является библиографической редкостью, поскольку не выходила большим тиражом – на сегодняшний день известно всего о тринадцати сохранившихся экземплярах, каждый из которых уникален и представляет самостоятельную историческую и художественную ценность.Современное изданиеВ рамках работы над "Книгой Марсовой" специалисты Российского государственного архива Военно-морского флота провели кропотливую компьютерную реставрацию текста, а также составили историческое и источниковедческое предисловия для репринтного издания."Анализ книги как исторического источника позволяет обратиться к различным темам. Это история Северной войны, военного и фортификационного искусства, книгоиздательская деятельность в XVIII веке, вопросы филологии", – отметили сотрудники.Современная "Книга Марсова" дополнена документами из фондов архива об Эзельском и Гренгамском морских сражениях, произошедших в 1719 и 1720 годах, описаний которых не было в оригинальном издании.Кроме того, в издание добавили указатели – именной, судовой, частей и соединений, а также словарь военных терминов и устаревших слов, список использованных источников и литературы, включающий в себя библиографию по изучению "Книги Марсовой".Внезапная удача"Книга Марсова" могла остаться малоизвестной для потомков, но ее история получила продолжение – в октябре 1765 года в канцелярию Морского шляхетного кадетского корпуса обратился отставной капитан-поручик М.А.Сабуров с предложением напечатать книгу с имеющегося у него экземпляра первого издания.Оно включало 24 сюжета – от взятия крепости Нотебург в 1702 году до Гангутского боя в 1714-м. В книге отсутствовали гравюры, она содержала только планы сражений и крепостей.Известно, что к "Книге Марсовой" обращался известный русский писатель Алексей Толстой во время работы над батальными сценами в романе "Петр Первый".Познакомившись с экземпляром книги из собрания библиофила Н.П.Смирнова-Сокольского он, по словам последнего, не уставал перелистывать и изучать каждый лист текста и каждую гравюру этого редчайшего издания, называя ее памятником героическим русским людям.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. "Книга Марсова" – это уникальный исторический и культурный памятник XVIII века, рассказывающий об истории Северной войны. По замыслу Петра I это издание должно было увековечить победы и военные успехи России тех лет для потомков.
К 350-летнему юбилею императора сотрудники Российского государственного архива Военно-морского флота подготовили репринтное издание "Книги Марсовой", которую теперь может прочитать любой желающий.
Реляции и гравюры
Работа над изданием началась в 1712 году под редакцией самого Петра Великого. Первоначальный вариант "Книги Марсовой" был готов уже через год и состоял из материалов, которые создавались практически с первых дней войны.
В книге собраны реляции – военные донесения и "юрналы" – поденные журналы боевых действий, а также гравюры с картами захваченных городов и крепостей и планами сражений.
Чтобы как можно больше людей могли узнать об успехах России на фронте, эти реляции также расклеивались на улицах городов и печатались на страницах "Ведомостей".
"В некоторых случаях реляция подклеивалась к гравюре и получался полноценный плакат, который имел патриотическое и информационное значение, знакомил население с событиями на театре военных действий и способствовал укреплению авторитета армии и флота", – отмечают сотрудники архива.
Большая редкость
В последующие годы книга дополнялась сведениями о новых сражениях, а также гравюрами, изображающими виды взятых городов, триумфальные сооружения и праздничные фейерверки.
Тексты уже включенных реляций и "юрналов" дополнялись и редактировались, а работа над изданием велась примерно до 1717 года. В него вошли сведения о победах русской армии и флота в сражениях, произошедших с 1702 по 1714 год.
Тем не менее "Книга Марсова" является библиографической редкостью, поскольку не выходила большим тиражом – на сегодняшний день известно всего о тринадцати сохранившихся экземплярах, каждый из которых уникален и представляет самостоятельную историческую и художественную ценность.
"В каждый новый экземпляр, печатавшийся по личному указанию Петра I, в основном для дипломатических подарков, вносились правки и дополнения. По этой причине все известные на сегодня экземпляры несходны между собой и отличаются как по составу и порядку гравюр, так и по редакции текста", – поделились сотрудники архива.
Современное издание
В рамках работы над "Книгой Марсовой" специалисты Российского государственного архива Военно-морского флота провели кропотливую компьютерную реставрацию текста, а также составили историческое и источниковедческое предисловия для репринтного издания.
"Анализ книги как исторического источника позволяет обратиться к различным темам. Это история Северной войны, военного и фортификационного искусства, книгоиздательская деятельность в XVIII веке, вопросы филологии", – отметили сотрудники.
Современная "Книга Марсова" дополнена документами из фондов архива об Эзельском и Гренгамском морских сражениях, произошедших в 1719 и 1720 годах, описаний которых не было в оригинальном издании.
Кроме того, в издание добавили указатели – именной, судовой, частей и соединений, а также словарь военных терминов и устаревших слов, список использованных источников и литературы, включающий в себя библиографию по изучению "Книги Марсовой".
"Особое значение имеют содержащиеся в книге гравюры, которые являются фактически единственным массовым иллюстративным источником первой четверти XVIII века. Таким образом, "Книга Марсова" дает общее представление об истории и культуре эпохи Петра Великого", – добавили специалисты архива.
Внезапная удача
"Книга Марсова" могла остаться малоизвестной для потомков, но ее история получила продолжение – в октябре 1765 года в канцелярию Морского шляхетного кадетского корпуса обратился отставной капитан-поручик М.А.Сабуров с предложением напечатать книгу с имеющегося у него экземпляра первого издания.
Оно включало 24 сюжета – от взятия крепости Нотебург в 1702 году до Гангутского боя в 1714-м. В книге отсутствовали гравюры, она содержала только планы сражений и крепостей.
"В таком виде она в меньшей степени соответствовала изначальному замыслу Петра I, однако стала более доступной для исследователей и помогла сохранить этот военно-исторический памятник для последующих поколений", – отметили сотрудники Российского государственного архива Военно-морского флота.
Известно, что к "Книге Марсовой" обращался известный русский писатель Алексей Толстой во время работы над батальными сценами в романе "Петр Первый".
Познакомившись с экземпляром книги из собрания библиофила Н.П.Смирнова-Сокольского он, по словам последнего, не уставал перелистывать и изучать каждый лист текста и каждую гравюру этого редчайшего издания, называя ее памятником героическим русским людям.
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