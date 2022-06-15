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КНДР тратит на ядерную программу 1221 доллар в минуту, подсчитали аналитики - РИА Новости, 15.06.2022
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КНДР тратит на ядерную программу 1221 доллар в минуту, подсчитали аналитики
КНДР тратит на ядерную программу 1221 доллар в минуту, подсчитали аналитики - РИА Новости, 15.06.2022
КНДР тратит на ядерную программу 1221 доллар в минуту, подсчитали аналитики
КНДР в 2021 году тратила на ядерную программу 1221 доллар в минуту, всего 642 миллиона долларов, посчитали аналитики организации Международная кампания за... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T07:20
2022-06-15T07:20
в мире
пхеньян
южная корея
сша
ican
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 15 июн – РИА Новости. КНДР в 2021 году тратила на ядерную программу 1221 доллар в минуту, всего 642 миллиона долларов, посчитали аналитики организации Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).В докладе ICAN "2021 Global Nuclear Weapons Spending" даются оценки трат на вооружения стран с крупнейшими военными бюджетами, в том числе США, Китая и России, а также суммированы данные по заключенным контрактам на поставку оружия, лоббированию.По оценкам ICAN, Северная Корея располагает 20 готовыми ядерными боеголовками. Пхеньян разрабатывает ракеты, способные нести ядерное оружие, которые могут быть запущены с земли и с подводных лодок. В 2020 году Южная Корея оценила валовой национальный доход (ВНД) Северной Кореи в 35 триллионов северокорейских вон. Точно определить военные расходы КНДР не представляется возможным, но южнокорейские аналитики в 2009 году подсчитали, что Пхеньян потратил на свои вооруженные силы около трети ВНД, то есть 8,7 миллиарда долларов.Как рассудили аналитики ICAN, если предположить, что Северная Корея продолжит тратить 35% своего ВНД на свои вооруженные силы, то в 2020 году Северная Корея потратила бы на свои вооруженные силы около 12,2 триллиона корейских вон."По оценкам Global Zero, в 2011 году Северная Корея потратила около 6% своего военного бюджета на свою ядерную программу. Если предположить, что Северная Корея по-прежнему тратит 6% своих ежегодных военных расходов на ядерное оружие, то КНДР потратила бы около 734 миллиардов корейских вон на свою ядерную программу в 2020 году. 734 миллиарда северокорейских вон - это 642 миллиона долларов, что соответствует нашей оценке расходов Северной Кореи на ядерную программу в 2021 году", - поясняется в докладе.Это означает, что в 2021 году Северная Корея каждую минуту тратила на ядерное оружие 1221 доллар, подсчитали в ICAN.Ранее Корейский институт оборонного анализа (KIDA) в Южной Корее подсчитал, что Северная Корея, по оценкам, с начала года уже потратила на пуски ракет 400–650 миллионов долларов. Но в 2022 году КНДР провела уже в общей сложности 18 ракетных испытаний, исключая тесты реактивных систем залпового огня (РСЗО). В то время как в 2021 году Пхеньян провел восемь ракетных испытаний.
https://ria.ru/20220608/otvet-1794128831.html
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пхеньян
южная корея
сша
кндр (северная корея)
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в мире, пхеньян, южная корея, сша, ican, кндр (северная корея)
07:20 15.06.2022
 
КНДР тратит на ядерную программу 1221 доллар в минуту, подсчитали аналитики

ICAN: КНДР в 2021 году тратила на ядерную программу 1221 доллар в минуту

© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 15 июн – РИА Новости. КНДР в 2021 году тратила на ядерную программу 1221 доллар в минуту, всего 642 миллиона долларов, посчитали аналитики организации Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).
В докладе ICAN "2021 Global Nuclear Weapons Spending" даются оценки трат на вооружения стран с крупнейшими военными бюджетами, в том числе США, Китая и России, а также суммированы данные по заключенным контрактам на поставку оружия, лоббированию.
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По оценкам ICAN, Северная Корея располагает 20 готовыми ядерными боеголовками. Пхеньян разрабатывает ракеты, способные нести ядерное оружие, которые могут быть запущены с земли и с подводных лодок. В 2020 году Южная Корея оценила валовой национальный доход (ВНД) Северной Кореи в 35 триллионов северокорейских вон. Точно определить военные расходы КНДР не представляется возможным, но южнокорейские аналитики в 2009 году подсчитали, что Пхеньян потратил на свои вооруженные силы около трети ВНД, то есть 8,7 миллиарда долларов.
Как рассудили аналитики ICAN, если предположить, что Северная Корея продолжит тратить 35% своего ВНД на свои вооруженные силы, то в 2020 году Северная Корея потратила бы на свои вооруженные силы около 12,2 триллиона корейских вон.
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"По оценкам Global Zero, в 2011 году Северная Корея потратила около 6% своего военного бюджета на свою ядерную программу. Если предположить, что Северная Корея по-прежнему тратит 6% своих ежегодных военных расходов на ядерное оружие, то КНДР потратила бы около 734 миллиардов корейских вон на свою ядерную программу в 2020 году. 734 миллиарда северокорейских вон - это 642 миллиона долларов, что соответствует нашей оценке расходов Северной Кореи на ядерную программу в 2021 году", - поясняется в докладе.
Это означает, что в 2021 году Северная Корея каждую минуту тратила на ядерное оружие 1221 доллар, подсчитали в ICAN.
Ранее Корейский институт оборонного анализа (KIDA) в Южной Корее подсчитал, что Северная Корея, по оценкам, с начала года уже потратила на пуски ракет 400–650 миллионов долларов. Но в 2022 году КНДР провела уже в общей сложности 18 ракетных испытаний, исключая тесты реактивных систем залпового огня (РСЗО). В то время как в 2021 году Пхеньян провел восемь ракетных испытаний.
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