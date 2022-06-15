https://ria.ru/20220615/klin-1795510077.html
Худрук "Геликон-оперы" предложил сделать Клин русским Зальцбургом
Худрук "Геликон-оперы" предложил сделать Клин русским Зальцбургом - РИА Новости, 15.06.2022
Худрук "Геликон-оперы" предложил сделать Клин русским Зальцбургом
Генеральный директор – художественный руководитель Московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман предложил сделать Клин русским Зальцбургом... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:39
2022-06-15T16:39
2022-06-15T16:39
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геликон-опера
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Генеральный директор – художественный руководитель Московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман предложил сделать Клин русским Зальцбургом. Мнением он поделился на пресс-конференции.Композитор Александр Чайковский согласился с Бертманом."Я поддерживаю идею сделать Клин русским Зальцбургом", — заявил артист.В Клину с 1 по 10 июля проводится VIII Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского на территории мемориального музыкального музея-заповедника его имени.
https://ria.ru/20220614/konkurs-1795203721.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, александр чайковский, клин, россия, геликон-опера
Худрук "Геликон-оперы" предложил сделать Клин русским Зальцбургом
Худрук "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман предложил сделать Клин русским Зальцбургом
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Генеральный директор – художественный руководитель Московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман предложил сделать Клин русским Зальцбургом. Мнением он поделился на пресс-конференции.
"... Надо в музее Чайковского построить зал, где постоянно будет проводиться фестиваль… весь мир будет приезжать. (...) Клин становится Зальцбургом на время фестиваля", — сказал он.
Композитор Александр Чайковский согласился с Бертманом.
"Я поддерживаю идею сделать Клин русским Зальцбургом", — заявил артист.
В Клину с 1 по 10 июля проводится VIII Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского на территории мемориального музыкального музея-заповедника его имени.