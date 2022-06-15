https://ria.ru/20220615/kherson-1795485194.html
Херсонский морской торговый порт возобновил работу
Херсонский морской торговый порт возобновил работу - РИА Новости, 15.06.2022
Херсонский морской торговый порт возобновил работу
Торговый порт Херсона подготовили к перевалке грузов, об этом сообщила военно-гражданская администрация региона. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:58
2022-06-15T14:58
2022-06-15T15:25
в мире
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Торговый порт Херсона подготовили к перевалке грузов, об этом сообщила военно-гражданская администрация региона."Херсонский морской торговый порт возобновил работу и готовится к перевалке грузов. Восстанавливается инфраструктура, проводится ремонт, идет подготовка к возобновлению полноценной работы", — говорится в ее заявлении.Новым руководителем порта назначили Андрея Харитонова.В администрации добавили, что речное судоходство — одно из приоритетных направлений будущего инфраструктурного развития Херсонщины.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Новые власти объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220612/kherson-1794948772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, херсонская область
14:58 15.06.2022 (обновлено: 15:25 15.06.2022)
Херсонский морской торговый порт возобновил работу
Администрация Херсонской области сообщила о возобновлении работы морского торгового порта
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Торговый порт Херсона подготовили к перевалке грузов, об этом сообщила военно-гражданская администрация региона.
"Херсонский морской торговый порт возобновил работу и готовится к перевалке грузов. Восстанавливается инфраструктура, проводится ремонт, идет подготовка к возобновлению полноценной работы", — говорится в ее заявлении.
Новым руководителем порта назначили Андрея Харитонова.
В администрации добавили, что речное судоходство — одно из приоритетных направлений будущего инфраструктурного развития Херсонщины.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область
и приазовскую часть Запорожской области
на юге Украины
. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Новые власти объявили о планах войти в состав России.