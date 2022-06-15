https://ria.ru/20220615/kherson-1795485194.html

Херсонский морской торговый порт возобновил работу

Херсонский морской торговый порт возобновил работу - РИА Новости, 15.06.2022

Херсонский морской торговый порт возобновил работу

Торговый порт Херсона подготовили к перевалке грузов, об этом сообщила военно-гражданская администрация региона. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T14:58

2022-06-15T14:58

2022-06-15T15:25

в мире

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Торговый порт Херсона подготовили к перевалке грузов, об этом сообщила военно-гражданская администрация региона."Херсонский морской торговый порт возобновил работу и готовится к перевалке грузов. Восстанавливается инфраструктура, проводится ремонт, идет подготовка к возобновлению полноценной работы", — говорится в ее заявлении.Новым руководителем порта назначили Андрея Харитонова.В администрации добавили, что речное судоходство — одно из приоритетных направлений будущего инфраструктурного развития Херсонщины.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Новые власти объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220612/kherson-1794948772.html

https://realty.ria.ru/20220615/registratsiya-1795394243.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область