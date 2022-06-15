https://ria.ru/20220615/kartofel-1795526910.html

В Астраханской области построят комплекс по выращиванию картофеля

В Астраханской области построят комплекс по выращиванию картофеля - РИА Новости, 15.06.2022

В Астраханской области построят комплекс по выращиванию картофеля

Сельскохозяйственный комплекс по выращиванию картофеля и зерновых стоимостью 6 миллиардов рублей построят в Астраханской области в 2027 году, сообщил губернатор РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:45

2022-06-15T16:45

2022-06-15T16:45

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

черноярский район

астраханская область

петербургский международный экономический форум (фонд)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн - РИА Новости. Сельскохозяйственный комплекс по выращиванию картофеля и зерновых стоимостью 6 миллиардов рублей построят в Астраханской области в 2027 году, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.Соглашение об этом было подписано в среду в рамках XXV Петербургского международного экономического форума с гендиректором ООО "Агро Яр" Антоном Мингазовым."Сегодня заключили первое крупное соглашение на ПМЭФе - с ООО "Агро Яр"... С 2022 по 2027 годы в Черноярском районе Астраханской области будет реализован инвестпроект по выращиванию картофеля и зерновых с общим объемом инвестиций 6 миллиардов рублей", - написал Бабушкин в Telegram.Сельскохозяйственный комплекс будет выращивать 150 тысяч тонн картофеля и 50 тысяч тонн зерновых культур ежегодно. В оборот вовлекут около 12 тысяч гектаров неиспользуемых земель сельхозназначения, построят хранилища емкостью 135 тысяч тонн. Появятся новые рабочие места.По данным администрации губернатора области, высокоурожайные сорта картофеля и зерновых культур будут возделывать с помощью современных агротехнологий и сельхозтехники. Продукцию будут направлять на дальнейшую переработку крупнейшим производителям чипсов, фастфуда и в федеральные торговые сети.

https://ria.ru/20220602/sotrudnichestvo-1792723028.html

https://ria.ru/20220531/vypuskniki-1791937310.html

черноярский район

астраханская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, черноярский район, астраханская область, петербургский международный экономический форум (фонд)