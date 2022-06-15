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В Астраханской области построят комплекс по выращиванию картофеля - РИА Новости, 15.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220615/kartofel-1795526910.html
В Астраханской области построят комплекс по выращиванию картофеля
В Астраханской области построят комплекс по выращиванию картофеля - РИА Новости, 15.06.2022
В Астраханской области построят комплекс по выращиванию картофеля
Сельскохозяйственный комплекс по выращиванию картофеля и зерновых стоимостью 6 миллиардов рублей построят в Астраханской области в 2027 году, сообщил губернатор РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:45
2022-06-15T16:45
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
черноярский район
астраханская область
петербургский международный экономический форум (фонд)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн - РИА Новости. Сельскохозяйственный комплекс по выращиванию картофеля и зерновых стоимостью 6 миллиардов рублей построят в Астраханской области в 2027 году, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.Соглашение об этом было подписано в среду в рамках XXV Петербургского международного экономического форума с гендиректором ООО "Агро Яр" Антоном Мингазовым."Сегодня заключили первое крупное соглашение на ПМЭФе - с ООО "Агро Яр"... С 2022 по 2027 годы в Черноярском районе Астраханской области будет реализован инвестпроект по выращиванию картофеля и зерновых с общим объемом инвестиций 6 миллиардов рублей", - написал Бабушкин в Telegram.Сельскохозяйственный комплекс будет выращивать 150 тысяч тонн картофеля и 50 тысяч тонн зерновых культур ежегодно. В оборот вовлекут около 12 тысяч гектаров неиспользуемых земель сельхозназначения, построят хранилища емкостью 135 тысяч тонн. Появятся новые рабочие места.По данным администрации губернатора области, высокоурожайные сорта картофеля и зерновых культур будут возделывать с помощью современных агротехнологий и сельхозтехники. Продукцию будут направлять на дальнейшую переработку крупнейшим производителям чипсов, фастфуда и в федеральные торговые сети.
https://ria.ru/20220602/sotrudnichestvo-1792723028.html
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черноярский район
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экономика, черноярский район, астраханская область, петербургский международный экономический форум (фонд)
16:45 15.06.2022
 
В Астраханской области построят комплекс по выращиванию картофеля

В Астраханской области в 2027 году построят комплекс по выращиванию картофеля

© Pixabay / hexe_babajagaКлубни картофеля
Клубни картофеля - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Pixabay / hexe_babajaga
Клубни картофеля. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн - РИА Новости. Сельскохозяйственный комплекс по выращиванию картофеля и зерновых стоимостью 6 миллиардов рублей построят в Астраханской области в 2027 году, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
Соглашение об этом было подписано в среду в рамках XXV Петербургского международного экономического форума с гендиректором ООО "Агро Яр" Антоном Мингазовым.
Астраханский кремль - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 18:55
Астраханская область и иранский фонд определили программу сотрудничества
"Сегодня заключили первое крупное соглашение на ПМЭФе - с ООО "Агро Яр"... С 2022 по 2027 годы в Черноярском районе Астраханской области будет реализован инвестпроект по выращиванию картофеля и зерновых с общим объемом инвестиций 6 миллиардов рублей", - написал Бабушкин в Telegram.
Сельскохозяйственный комплекс будет выращивать 150 тысяч тонн картофеля и 50 тысяч тонн зерновых культур ежегодно. В оборот вовлекут около 12 тысяч гектаров неиспользуемых земель сельхозназначения, построят хранилища емкостью 135 тысяч тонн. Появятся новые рабочие места.
По данным администрации губернатора области, высокоурожайные сорта картофеля и зерновых культур будут возделывать с помощью современных агротехнологий и сельхозтехники. Продукцию будут направлять на дальнейшую переработку крупнейшим производителям чипсов, фастфуда и в федеральные торговые сети.
Астраханский кремль - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаЧерноярский районАстраханская областьПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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