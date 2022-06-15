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Около 5,6 миллиона итальянцев живут в условиях абсолютной бедности - РИА Новости, 15.06.2022
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Около 5,6 миллиона итальянцев живут в условиях абсолютной бедности
Около 5,6 миллиона итальянцев живут в условиях абсолютной бедности - РИА Новости, 15.06.2022
Около 5,6 миллиона итальянцев живут в условиях абсолютной бедности
Около 5,6 миллиона итальянцев живут в условиях "абсолютной" бедности, что соответствует историческому максимуму, достигнутому в 2020 году в ходе пандемии... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:24
2022-06-15T15:24
в мире
италия
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РИМ, 15 июн - РИА Новости. Около 5,6 миллиона итальянцев живут в условиях "абсолютной" бедности, что соответствует историческому максимуму, достигнутому в 2020 году в ходе пандемии COVID-19, сообщил в среду Национальный институт статистики (Istat).Официальная статистика в Италии различает "абсолютную" и "относительную" бедность. При этом под "абсолютной" бедностью эксперты понимают ситуацию, при которой люди не могут себе позволить приобретение основных товаров и услуг, "необходимых для достижения минимально приемлемого уровня жизни".В течение 2020 года из-за экономических последствий пандемии более 1 миллиона итальянцев неожиданно оказались в условиях "абсолютной" бедности. По данным экспертов, это был негативный рекорд последних 15 лет. Тогда впервые количество итальянских семей, относящихся к данной категории, превысило 2 миллиона.По последним данным Istat, на Апеннинах в "абсолютной" бедности проживают около 1,9 миллиона семей, что составляет 7,5% от их общего числа. Однако количество граждан, лишенных возможности приобретать основные товары и услуги, осталось прежним – около 5,6 миллиона человек (примерно 9,4% населения страны). Кроме того, согласно официальной статистике, к категории "абсолютно" бедных относятся приблизительно 1,4 несовершеннолетних (14,2%).
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в мире, италия
15:24 15.06.2022
 
Около 5,6 миллиона итальянцев живут в условиях абсолютной бедности

Istat: число живущих в абсолютной бедности итальянцев соответствует историческому рекорду

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид Рима, Италия
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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РИМ, 15 июн - РИА Новости. Около 5,6 миллиона итальянцев живут в условиях "абсолютной" бедности, что соответствует историческому максимуму, достигнутому в 2020 году в ходе пандемии COVID-19, сообщил в среду Национальный институт статистики (Istat).
Официальная статистика в Италии различает "абсолютную" и "относительную" бедность. При этом под "абсолютной" бедностью эксперты понимают ситуацию, при которой люди не могут себе позволить приобретение основных товаров и услуг, "необходимых для достижения минимально приемлемого уровня жизни".
В течение 2020 года из-за экономических последствий пандемии более 1 миллиона итальянцев неожиданно оказались в условиях "абсолютной" бедности. По данным экспертов, это был негативный рекорд последних 15 лет. Тогда впервые количество итальянских семей, относящихся к данной категории, превысило 2 миллиона.
По последним данным Istat, на Апеннинах в "абсолютной" бедности проживают около 1,9 миллиона семей, что составляет 7,5% от их общего числа. Однако количество граждан, лишенных возможности приобретать основные товары и услуги, осталось прежним – около 5,6 миллиона человек (примерно 9,4% населения страны). Кроме того, согласно официальной статистике, к категории "абсолютно" бедных относятся приблизительно 1,4 несовершеннолетних (14,2%).
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