https://ria.ru/20220615/istrebitel-1795342840.html
Истребитель Checkmate получит сопло, отклоняющееся во все стороны
Истребитель Checkmate получит сопло, отклоняющееся во все стороны - РИА Новости, 15.06.2022
Истребитель Checkmate получит сопло, отклоняющееся во все стороны
Разрабатываемый в России однодвигательный, легкий тактический истребитель пятого поколения Checkmate получит сопло, отклоняющееся во все стороны, говорится в... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T03:40
2022-06-15T03:40
2022-06-15T11:32
новое оружие россии
checkmate
россия
ростех
су-35
су-57
су-30см
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764498693_0:260:3079:1992_1920x0_80_0_0_f312c60a64c2d2496ba7e382833e2031.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Разрабатываемый в России однодвигательный, легкий тактический истребитель пятого поколения Checkmate получит сопло, отклоняющееся во все стороны, говорится в патенте, опубликованном компанией "Сухой".Ранее в мире серийных однодвигательных самолетов с всеракурсным соплом двигателя не выпускалось.Как пояснили РИА Новости в Ростехе, установка такого элемента не только улучшит взлетно-посадочные характеристики, но и обеспечит самолету сверхманевренность."Ранее предполагалось оснастить самолет двигателем с управляемым вектором тяги (УВТ) только в вертикальной плоскости. Прежде всего это необходимо для укороченной дистанции взлета — это одно из требований к полноценным самолетам пятого поколения. Сегодня мы решили добавить опцию по установке двигателя с всеракурсным УВТ по желанию заказчика. Самолет с таким соплом получит маневренность, значительно превосходящую возможности "классических" однодвигательных машин", — подчеркнули в корпорации.В Ростехе добавили, что наличие опции с всеракурсным соплом повысит адаптивность авиационной платформы и позволит конфигурировать самолет в соответствии с пожеланиями заказчика.Россия — единственная страна в мире, которая производит серийные двигатели с соплами с всеракурсным управлением вектором тяги. Они ставятся на такие самолеты, как МиГ-29ОВТ, Су-30СМ, Су-35, Су-57.Checkmate — первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Прототип самолета впервые представили в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС. Ключевые особенности самолета — малозаметность, низкая стоимость летного часа и открытая архитектура.
https://ria.ru/20220518/checkmate-1789227882.html
https://ria.ru/20211230/checkmate-1766138301.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764498693_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_62b73d5e3b37bbe2c1a3324dcc1de06d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
checkmate, россия, ростех, су-35, су-57, су-30см
03:40 15.06.2022 (обновлено: 11:32 15.06.2022)
Истребитель Checkmate получит сопло, отклоняющееся во все стороны
Истребитель пятого поколения Checkmate получит сопло, отклоняющееся во все стороны
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Разрабатываемый в России однодвигательный, легкий тактический истребитель пятого поколения Checkmate получит сопло, отклоняющееся во все стороны, говорится в патенте, опубликованном компанией "Сухой".
"Поворотное реактивное сопло двигателя самолета располагается по оси симметрии фюзеляжа и используется для управления и балансировки в полете, может быть выполненным как отклоняемым только вверх — вниз в вертикальной плоскости, так и всеракурсным", — указывается в документе.
Ранее в мире серийных однодвигательных самолетов с всеракурсным соплом двигателя не выпускалось.
Как пояснили РИА Новости в Ростехе
, установка такого элемента не только улучшит взлетно-посадочные характеристики, но и обеспечит самолету сверхманевренность.
"Ранее предполагалось оснастить самолет двигателем с управляемым вектором тяги (УВТ) только в вертикальной плоскости. Прежде всего это необходимо для укороченной дистанции взлета — это одно из требований к полноценным самолетам пятого поколения. Сегодня мы решили добавить опцию по установке двигателя с всеракурсным УВТ по желанию заказчика. Самолет с таким соплом получит маневренность, значительно превосходящую возможности "классических" однодвигательных машин", — подчеркнули в корпорации.
В Ростехе добавили, что наличие опции с всеракурсным соплом повысит адаптивность авиационной платформы и позволит конфигурировать самолет в соответствии с пожеланиями заказчика.
Россия
— единственная страна в мире, которая производит серийные двигатели с соплами с всеракурсным управлением вектором тяги. Они ставятся на такие самолеты, как МиГ-29ОВТ, Су-30СМ
, Су-35, Су-57
.
Checkmate — первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Прототип самолета впервые представили в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС. Ключевые особенности самолета — малозаметность, низкая стоимость летного часа и открытая архитектура.