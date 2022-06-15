https://ria.ru/20220615/istrebitel-1795342840.html

Истребитель Checkmate получит сопло, отклоняющееся во все стороны

Истребитель Checkmate получит сопло, отклоняющееся во все стороны - РИА Новости, 15.06.2022

Истребитель Checkmate получит сопло, отклоняющееся во все стороны

Разрабатываемый в России однодвигательный, легкий тактический истребитель пятого поколения Checkmate получит сопло, отклоняющееся во все стороны, говорится в... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T03:40

2022-06-15T03:40

2022-06-15T11:32

новое оружие россии

checkmate

россия

ростех

су-35

су-57

су-30см

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764498693_0:260:3079:1992_1920x0_80_0_0_f312c60a64c2d2496ba7e382833e2031.jpg

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Разрабатываемый в России однодвигательный, легкий тактический истребитель пятого поколения Checkmate получит сопло, отклоняющееся во все стороны, говорится в патенте, опубликованном компанией "Сухой".Ранее в мире серийных однодвигательных самолетов с всеракурсным соплом двигателя не выпускалось.Как пояснили РИА Новости в Ростехе, установка такого элемента не только улучшит взлетно-посадочные характеристики, но и обеспечит самолету сверхманевренность."Ранее предполагалось оснастить самолет двигателем с управляемым вектором тяги (УВТ) только в вертикальной плоскости. Прежде всего это необходимо для укороченной дистанции взлета — это одно из требований к полноценным самолетам пятого поколения. Сегодня мы решили добавить опцию по установке двигателя с всеракурсным УВТ по желанию заказчика. Самолет с таким соплом получит маневренность, значительно превосходящую возможности "классических" однодвигательных машин", — подчеркнули в корпорации.В Ростехе добавили, что наличие опции с всеракурсным соплом повысит адаптивность авиационной платформы и позволит конфигурировать самолет в соответствии с пожеланиями заказчика.Россия — единственная страна в мире, которая производит серийные двигатели с соплами с всеракурсным управлением вектором тяги. Они ставятся на такие самолеты, как МиГ-29ОВТ, Су-30СМ, Су-35, Су-57.Checkmate — первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Прототип самолета впервые представили в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС. Ключевые особенности самолета — малозаметность, низкая стоимость летного часа и открытая архитектура.

https://ria.ru/20220518/checkmate-1789227882.html

https://ria.ru/20211230/checkmate-1766138301.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

checkmate, россия, ростех, су-35, су-57, су-30см