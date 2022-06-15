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Истребитель Checkmate получит сопло, отклоняющееся во все стороны - РИА Новости, 15.06.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220615/istrebitel-1795342840.html
Истребитель Checkmate получит сопло, отклоняющееся во все стороны
Истребитель Checkmate получит сопло, отклоняющееся во все стороны - РИА Новости, 15.06.2022
Истребитель Checkmate получит сопло, отклоняющееся во все стороны
Разрабатываемый в России однодвигательный, легкий тактический истребитель пятого поколения Checkmate получит сопло, отклоняющееся во все стороны, говорится в... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T03:40
2022-06-15T11:32
новое оружие россии
checkmate
россия
ростех
су-35
су-57
су-30см
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Разрабатываемый в России однодвигательный, легкий тактический истребитель пятого поколения Checkmate получит сопло, отклоняющееся во все стороны, говорится в патенте, опубликованном компанией "Сухой".Ранее в мире серийных однодвигательных самолетов с всеракурсным соплом двигателя не выпускалось.Как пояснили РИА Новости в Ростехе, установка такого элемента не только улучшит взлетно-посадочные характеристики, но и обеспечит самолету сверхманевренность."Ранее предполагалось оснастить самолет двигателем с управляемым вектором тяги (УВТ) только в вертикальной плоскости. Прежде всего это необходимо для укороченной дистанции взлета — это одно из требований к полноценным самолетам пятого поколения. Сегодня мы решили добавить опцию по установке двигателя с всеракурсным УВТ по желанию заказчика. Самолет с таким соплом получит маневренность, значительно превосходящую возможности "классических" однодвигательных машин", — подчеркнули в корпорации.В Ростехе добавили, что наличие опции с всеракурсным соплом повысит адаптивность авиационной платформы и позволит конфигурировать самолет в соответствии с пожеланиями заказчика.Россия — единственная страна в мире, которая производит серийные двигатели с соплами с всеракурсным управлением вектором тяги. Они ставятся на такие самолеты, как МиГ-29ОВТ, Су-30СМ, Су-35, Су-57.Checkmate — первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Прототип самолета впервые представили в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС. Ключевые особенности самолета — малозаметность, низкая стоимость летного часа и открытая архитектура.
https://ria.ru/20220518/checkmate-1789227882.html
https://ria.ru/20211230/checkmate-1766138301.html
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checkmate, россия, ростех, су-35, су-57, су-30см
03:40 15.06.2022 (обновлено: 11:32 15.06.2022)
 
Истребитель Checkmate получит сопло, отклоняющееся во все стороны

Истребитель пятого поколения Checkmate получит сопло, отклоняющееся во все стороны

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкРоссийский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate
Российский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
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Российский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Разрабатываемый в России однодвигательный, легкий тактический истребитель пятого поколения Checkmate получит сопло, отклоняющееся во все стороны, говорится в патенте, опубликованном компанией "Сухой".

"Поворотное реактивное сопло двигателя самолета располагается по оси симметрии фюзеляжа и используется для управления и балансировки в полете, может быть выполненным как отклоняемым только вверх — вниз в вертикальной плоскости, так и всеракурсным", — указывается в документе.

Ранее в мире серийных однодвигательных самолетов с всеракурсным соплом двигателя не выпускалось.
Как пояснили РИА Новости в Ростехе, установка такого элемента не только улучшит взлетно-посадочные характеристики, но и обеспечит самолету сверхманевренность.
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"Ранее предполагалось оснастить самолет двигателем с управляемым вектором тяги (УВТ) только в вертикальной плоскости. Прежде всего это необходимо для укороченной дистанции взлета — это одно из требований к полноценным самолетам пятого поколения. Сегодня мы решили добавить опцию по установке двигателя с всеракурсным УВТ по желанию заказчика. Самолет с таким соплом получит маневренность, значительно превосходящую возможности "классических" однодвигательных машин", — подчеркнули в корпорации.
В Ростехе добавили, что наличие опции с всеракурсным соплом повысит адаптивность авиационной платформы и позволит конфигурировать самолет в соответствии с пожеланиями заказчика.
Россия — единственная страна в мире, которая производит серийные двигатели с соплами с всеракурсным управлением вектором тяги. Они ставятся на такие самолеты, как МиГ-29ОВТ, Су-30СМ, Су-35, Су-57.
Checkmate — первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Прототип самолета впервые представили в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС. Ключевые особенности самолета — малозаметность, низкая стоимость летного часа и открытая архитектура.
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