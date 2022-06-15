05:07 15.06.2022 (обновлено: 16:31 15.06.2022)
Власти Херсонской области назвали истерикой угрозу Зеленского
Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов назвал истерикой угрозу Зеленского
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал бессмысленной истерикой и конвульсией угрозу Владимира Зеленского захватить контроль над регионом. Своим мнением он поделился в беседе с РИА Новости.
Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, пообещал установить власть над Крымом, Донбассом, частью освобожденной Харьковской области и регионами юга Украины — Херсонской и Запорожской областями.
"Все эти угрозы выглядят глупо. И, честно говоря, уже не смешно. Все это останется на уровне простых заявлений. Это бессмысленные истерики и конвульсии фашистского режима. Херсонщина уже навсегда освобождена от фашизма и этих политиканов, которые все делали, чтобы украсть, уничтожить, забрать, но это уже в прошлом. Херсонская область — исконно русская земля, которая уже в ближайшее время станет субъектом Российской Федерации, и это подтвердят жители Херсонщины на плебисците, который сто процентов состоится в этом году", — сказал Стремоусов.
По его словам, режим Зеленского всегда вел антиукраинскую и антинародную политику, тем самым дойдя до того, что Украина перестала существовать как государство.
"Зеленский неадекватный человек, потому что планирует бороться до последнего украинца. Каждые его заявления — это сотни им же загубленных жизней, ни в чем не повинных людей, граждан Украины, которых украинские фашисты толкают на бессмысленную войну, которую сами же и накликали", — сказал Стремоусов.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, происходит восстановление торговых связей с Крымом. Первые жители областей 11 июня получили российские паспорта.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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