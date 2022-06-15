https://ria.ru/20220615/isterika-1795344954.html

Власти Херсонской области назвали истерикой угрозу Зеленского

Власти Херсонской области назвали истерикой угрозу Зеленского - РИА Новости, 15.06.2022

Власти Херсонской области назвали истерикой угрозу Зеленского

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал бессмысленной истерикой и конвульсией угрозу Владимира Зеленского... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T05:07

2022-06-15T05:07

2022-06-15T16:31

специальная военная операция на украине

кирилл стремоусов

херсон

херсонская область

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украина

в мире

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал бессмысленной истерикой и конвульсией угрозу Владимира Зеленского захватить контроль над регионом. Своим мнением он поделился в беседе с РИА Новости.Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, пообещал установить власть над Крымом, Донбассом, частью освобожденной Харьковской области и регионами юга Украины — Херсонской и Запорожской областями.По его словам, режим Зеленского всегда вел антиукраинскую и антинародную политику, тем самым дойдя до того, что Украина перестала существовать как государство."Зеленский неадекватный человек, потому что планирует бороться до последнего украинца. Каждые его заявления — это сотни им же загубленных жизней, ни в чем не повинных людей, граждан Украины, которых украинские фашисты толкают на бессмысленную войну, которую сами же и накликали", — сказал Стремоусов.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, происходит восстановление торговых связей с Крымом. Первые жители областей 11 июня получили российские паспорта.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220612/kherson-1794901570.html

https://ria.ru/20220611/pasport-1794750953.html

https://ria.ru/20220612/kherson-1794948772.html

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кирилл стремоусов, херсон, херсонская область , россия, украина, в мире, владимир зеленский