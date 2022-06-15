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НАСА планирует огневое испытание ракеты SLS и корабля Orion - РИА Новости, 15.06.2022
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НАСА планирует огневое испытание ракеты SLS и корабля Orion
НАСА планирует огневое испытание ракеты SLS и корабля Orion - РИА Новости, 15.06.2022
НАСА планирует огневое испытание ракеты SLS и корабля Orion
НАСА планирует провести огневое испытание новейшей ракеты-носителя SLS с кораблем Orion на следующей неделе, сообщило ведомство в среду. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T23:28
2022-06-15T23:28
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. НАСА планирует провести огневое испытание новейшей ракеты-носителя SLS с кораблем Orion на следующей неделе, сообщило ведомство в среду."Мы продвигаемся к испытательному тесту", - сообщил на брифинге представитель ведомства Джим Фри. Он сообщил, что в случае успешного теста в понедельник, 20 июня, первый испытательный полет ракеты-носителя может состояться во второй половине августа. Миссия, которая получит название "Артемис-1", будет беспилотным полетом корабля на орбиту Луны.Ранее огневое испытание ракеты-носителя должно было пройти в середине апреля, но было отложено по техническим причинам.В ходе предстоящего наземного огневого испытания НАСА планирует протестировать весь комплекс подготовки к старту: от заправки корабля до запуска двигателей, но без фактического запуска ракеты, а также протестировать все операции, необходимые в случае отмены реального старта.Ранее НАСА опубликовало график, согласно которому старт ракеты-носителя в августе будет возможен 30 и 31 августа, а также 1 и 29 сентября.Программа "Артемис", начатая при администрации Дональда Трампа, заявлена в НАСА как возвращение человека на Луну и является подготовкой к полетам в более далекий в космос, в частности на Марс. НАСА ставит своей целью посадку человека на поверхность Луны в рамках миссии "Артемис-4" в 2025 году, однако эксперты предупреждают о вероятных задержках и переносе сроков.
https://ria.ru/20220408/luna-1782527300.html
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дональд трамп, луна, марс, наса, космос - риа наука
23:28 15.06.2022
 
НАСА планирует огневое испытание ракеты SLS и корабля Orion

НАСА планирует огневое испытание новейшей ракеты-носителя SLS с кораблем Orion 20 июня

© NASAРакета-носитель SLS на старте
Ракета-носитель SLS на старте - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© NASA
Ракета-носитель SLS на старте . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. НАСА планирует провести огневое испытание новейшей ракеты-носителя SLS с кораблем Orion на следующей неделе, сообщило ведомство в среду.
"Мы продвигаемся к испытательному тесту", - сообщил на брифинге представитель ведомства Джим Фри. Он сообщил, что в случае успешного теста в понедельник, 20 июня, первый испытательный полет ракеты-носителя может состояться во второй половине августа. Миссия, которая получит название "Артемис-1", будет беспилотным полетом корабля на орбиту Луны.
Луна - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 14:53
В "Роскосмосе" назвали лунную программу США пропагандистской
Ранее огневое испытание ракеты-носителя должно было пройти в середине апреля, но было отложено по техническим причинам.
В ходе предстоящего наземного огневого испытания НАСА планирует протестировать весь комплекс подготовки к старту: от заправки корабля до запуска двигателей, но без фактического запуска ракеты, а также протестировать все операции, необходимые в случае отмены реального старта.
Ранее НАСА опубликовало график, согласно которому старт ракеты-носителя в августе будет возможен 30 и 31 августа, а также 1 и 29 сентября.
Программа "Артемис", начатая при администрации Дональда Трампа, заявлена в НАСА как возвращение человека на Луну и является подготовкой к полетам в более далекий в космос, в частности на Марс. НАСА ставит своей целью посадку человека на поверхность Луны в рамках миссии "Артемис-4" в 2025 году, однако эксперты предупреждают о вероятных задержках и переносе сроков.
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