https://ria.ru/20220615/ispaniya-1795307850.html

Испания может остаться без алжирского газа. Виновата Россия

Испания может остаться без алжирского газа. Виновата Россия - РИА Новости, 15.06.2022

Испания может остаться без алжирского газа. Виновата Россия

Запад с упорством, достойным лучшего применения, продолжает нести бремя белого человека — естественно, там, где этого никто не просил. Например, благодаря... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T08:00

2022-06-15T08:00

2022-06-15T08:04

авторы

испания

жозеп боррель

марокко

евросоюз

природный газ

алжир (республика)

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Запад с упорством, достойным лучшего применения, продолжает нести бремя белого человека — естественно, там, где этого никто не просил. Например, благодаря испанскому премьеру Педро Санчесу с новой силой разгорается застарелый конфликт в Западной Сахаре, а виновата во всем, конечно же, Россия.Борьба бывшей колонии Мадрида за независимость началась еще в далекие 70-е прошлого века. Испания буквально уступила эту территорию Марокко и Мавритании, которые сами до того принадлежали Франции. В свою очередь, жители Западной Сахары создали Фронт ПОЛИСАРИО — организацию, призванную бороться за независимость страны от бывшей метрополии и соседей.При поддержке Алжира Фронту удалось к 1979 году вынудить мавританцев отказаться от территориальных претензий. Противостояние же с Марокко развивалось для них не столь успешно, однако к 1991-му стороны заключили перемирие и договорились провести референдум, на котором предстояло определить, будет ли Западная Сахара суверенным государством или войдет в состав Марокко.Но решить, кому можно участвовать в голосовании, участники конфликта не смогли. Страну разъединила "Стена позора" — цепочка укреплений, разделяющая территории, подконтрольные Марокко и ПОЛИСАРИО, а референдум так и не состоялся до сих пор.Однако горячую фазу конфликта удалось остановить, стороны соблюдали перемирие до ноября 2020 года, когда обстановка обострилась. Причиной эскалации стали американские "миротворческие усилия" — куда же без них?Стараясь обеспечить безопасность своего главного союзника на Ближнем Востоке — Израиля — Вашингтон, в котором тогда президентствовал Дональд Трамп, добился подписания "Соглашений Авраама", серии договоров между Тель-Авивом и несколькими арабскими странами, в том числе Марокко. Причем в рамках сделки Штаты признали его суверенитет над Западной Сахарой.И противостояние вспыхнуло с новой силой. Из-за этого главный союзник Фронта ПОЛИСАРИО — Алжир — в августе прошлого года разорвал дипломатические отношения с Марокко, а затем прекратил поставки газа в Испанию по трубопроводу "Магриб — Европа", проходящему через марокканскую территорию, лишив соседа и ресурсов, и доходов от транзита.При этом у Мадрида имелся запасной маршрут для получения топлива из Алжира — газопровод Medgaz. Отметим, что на долю этой североафриканской страны еще прошлой весной приходилась почти половина поставок газа в Испанию.Как бы то ни было, теперь Испания, которая почти пятьдесят лет была сторонним наблюдателем в споре за судьбу своих бывших территорий, неожиданно решила проявить активность. В апреле Мадрид сообщил, что поддерживает позицию Марокко по урегулированию в Западной Сахаре и даже начнет туда реверсную поставку газа, получаемого из Алжира. Это заявление прозвучало после визита премьера Санчеса.Алжирские власти такой маневр не оценили и заявили, что передача топлива любой стороне, не указанной в контракте, будет считаться его нарушением. После этого испанское правительство вынуждено было заявить, что речь шла о сжиженном природном газе, полученном от третьей стороны.Однако отношения североафриканской республики с Мадридом продолжили ухудшаться. На прошлой неделе Алжир объявил о приостановке 20-летнего договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Более того, власти страны поручили банкам прекратить обслуживание транзакций, связанных с торговлей с Испанией. Это решение уже не осталось без внимания Брюсселя: по словам Жозепа Борреля, такой шаг ставит под угрозу отношения со всем Евросоюзом.При этом подобная активность Санчеса удивляет многих в самой Испании: еще в прошлом году лидер Фронта ПОЛИСАРИО Брагим Гали лечился там от коронавируса — с согласия Мадрида. Да и в принципе резкий поворот от столь важного поставщика ресурсов к Марокко вызывает вопросы.Отчасти это, конечно, можно объяснить стремлением угодить США. Формулировка о поддержке суверенитета над Западной Сахарой, которая должна получить статус автономии, полностью соответствует тексту "Соглашений Авраама".Но, как мы уже отмечали ранее, по мнению Запада, во всем всегда виновата Россия.Алжир — один из главных партнеров Москвы в регионе. В мае там побывал Сергей Лавров, причем визит был ответным: в апреле в Россию приезжал его коллега Рамтан Ламамра. Одним из ключевых итогов стало то, что стороны подтвердили приверженность обязательствам по распределению сфер влияния на газовом рынке.А значит, еще один ключевой для Европы поставщик этого ресурса отказался занять нишу, которую Брюссель стремительно освобождает антироссийскими санкционными пакетами. Для поиска альтернативы на Юге для этого остается последняя возможность: проект газопровода "Нигерия — Марокко — Европа". Его строительство планировалось еще с 2016-го и должно начаться до мая 2023-го.Проблема для ЕС в том, что российские компании намерены инвестировать в этот проект, причем Нигерия открыто заявляет о своей заинтересованности в российском участии.Учитывая активную работу и усиление позиций России в Африке, осуществление этих планов сделает попытки европейцев преодолеть ресурсную зависимость от Москвы еще более труднореализуемыми даже в отдаленной перспективе.

https://ria.ru/20220613/alzhir-1795047654.html

https://ria.ru/20220523/afrika-1789288563.html

https://ria.ru/20220427/alzhir-1785835187.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220608/nato-1794114396.html

https://ria.ru/20220520/alzhir-1789831488.html

испания

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авторы, испания, жозеп боррель, марокко, евросоюз, природный газ, алжир (республика)