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В "Герофарме" заверили, что дефицита инсулина не будет - РИА Новости, 15.06.2022
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https://ria.ru/20220615/insulin-1795590413.html
В "Герофарме" заверили, что дефицита инсулина не будет
В "Герофарме" заверили, что дефицита инсулина не будет - РИА Новости, 15.06.2022
В "Герофарме" заверили, что дефицита инсулина не будет
Западные компании больше не поставляют химические компоненты в РФ, однако большая часть сырья производится внутри страны и проблем с выпуском инсулина не будет, РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T19:58
2022-06-15T20:01
экономика
россия
латинская америка
ближний восток
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Западные компании больше не поставляют химические компоненты в РФ, однако большая часть сырья производится внутри страны и проблем с выпуском инсулина не будет, сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор ООО "Герофарм" Пётр Родионов."Нет, всё, что мы построили - всё работает. Новые линии (по выпуску инсулина - ред.) мы будет строить уже с учетом тех реалий, которые есть. Мы сами производим субстанции. Какие-то компоненты мы покупаем - да, мы переориентируемся. Больше химические компоненты в Россию западные компании не поставляют, это факт", - заявил Родионов.Он также рассказал о сложностях с логистикой, связанных с закрытием портов и перебоями с авиатранспортом. "Дальнее зарубежье - получается нужно везти таким образом и такая дорогая логистика, что стоимость логистики сильно возрастает. Если она раньше могла составлять 5% от стоимости контракта, сейчас она может составлять 10-15%", - пояснил Родионов.Помимо этого, он рассказал о планах компании подать документы в Евросоюз для налаживания экспорта, однако признал, что разрешение вряд ли будет получено. "Мы не получим никакого разрешения в Евросоюз. Никогда. Мы понимаем, что основные рынки для нас закрыты", - добавил он.Однако отметил, что компания открыла для себя новые рынки сбыта - Латинскую Америку, Ближний Восток и страны Африки."Мы в процессе подписания, послезавтра у нас подписание с Узбекистаном, но это маленькое подписание, но с локализацией, мы им передаем технологии", - пояснил Родионов.
https://ria.ru/20220615/lekarstva-1795530073.html
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экономика, россия, латинская америка, ближний восток, пмэф
19:58 15.06.2022 (обновлено: 20:01 15.06.2022)
 
В "Герофарме" заверили, что дефицита инсулина не будет

Гендиректор компании "Герофарм" Родионов заявил, что дефицита инсулина в России не будет

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкИнсулин в ампулах
Инсулин в ампулах - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Инсулин в ампулах. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Западные компании больше не поставляют химические компоненты в РФ, однако большая часть сырья производится внутри страны и проблем с выпуском инсулина не будет, сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор ООО "Герофарм" Пётр Родионов.
"Нет, всё, что мы построили - всё работает. Новые линии (по выпуску инсулина - ред.) мы будет строить уже с учетом тех реалий, которые есть. Мы сами производим субстанции. Какие-то компоненты мы покупаем - да, мы переориентируемся. Больше химические компоненты в Россию западные компании не поставляют, это факт", - заявил Родионов.
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Он также рассказал о сложностях с логистикой, связанных с закрытием портов и перебоями с авиатранспортом. "Дальнее зарубежье - получается нужно везти таким образом и такая дорогая логистика, что стоимость логистики сильно возрастает. Если она раньше могла составлять 5% от стоимости контракта, сейчас она может составлять 10-15%", - пояснил Родионов.
Помимо этого, он рассказал о планах компании подать документы в Евросоюз для налаживания экспорта, однако признал, что разрешение вряд ли будет получено. "Мы не получим никакого разрешения в Евросоюз. Никогда. Мы понимаем, что основные рынки для нас закрыты", - добавил он.
Однако отметил, что компания открыла для себя новые рынки сбыта - Латинскую Америку, Ближний Восток и страны Африки.
"Мы в процессе подписания, послезавтра у нас подписание с Узбекистаном, но это маленькое подписание, но с локализацией, мы им передаем технологии", - пояснил Родионов.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаРоссияЛатинская АмерикаБлижний ВостокПМЭФ
 
 
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