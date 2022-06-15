https://ria.ru/20220615/importozameschenie-1795528373.html
В Подмосковье намерены импортозаместить треть семян томата и перца
В Подмосковье намерены импортозаместить треть семян томата и перца - РИА Новости, 15.06.2022
В Подмосковье намерены импортозаместить треть семян томата и перца
В Московской области намерены импортозаместить производство семян томата и перца на 100% по региону и на 30% по всей России, рассказал РИА Новости зампред... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:50
2022-06-15T16:50
2022-06-15T16:50
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экономика
импортозамещение
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Московской области намерены импортозаместить производство семян томата и перца на 100% по региону и на 30% по всей России, рассказал РИА Новости зампред подмосковного правительства Георгий Филимонов."В Подмосковье создается производство семян томата и перца, которое позволит заметить иностранную продукцию по области на 100% и по всей России - на 30%. Объем инвестиций в проект составляет 1,2 миллиарда рублей. Старт производства запланирован на третий квартал 2022 года", - сказал Филимонов.Он отметил, что производство создаст 200 новых рабочих мест. На данный момент реализована первая очередь проекта. А в качестве мер господдержки Московская область обеспечит компании налоговые льготы и возместит часть понесенных затрат на создание селекционно-семеноводческих центров.
https://ria.ru/20220317/podderzhka-1778727623.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, экономика, импортозамещение