Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье намерены импортозаместить треть семян томата и перца - РИА Новости, 15.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220615/importozameschenie-1795528373.html
В Подмосковье намерены импортозаместить треть семян томата и перца
В Подмосковье намерены импортозаместить треть семян томата и перца - РИА Новости, 15.06.2022
В Подмосковье намерены импортозаместить треть семян томата и перца
В Московской области намерены импортозаместить производство семян томата и перца на 100% по региону и на 30% по всей России, рассказал РИА Новости зампред... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:50
2022-06-15T16:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
экономика
импортозамещение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778480587_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_264e5e2e676043e07df9cbb0e11fd45e.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Московской области намерены импортозаместить производство семян томата и перца на 100% по региону и на 30% по всей России, рассказал РИА Новости зампред подмосковного правительства Георгий Филимонов."В Подмосковье создается производство семян томата и перца, которое позволит заметить иностранную продукцию по области на 100% и по всей России - на 30%. Объем инвестиций в проект составляет 1,2 миллиарда рублей. Старт производства запланирован на третий квартал 2022 года", - сказал Филимонов.Он отметил, что производство создаст 200 новых рабочих мест. На данный момент реализована первая очередь проекта. А в качестве мер господдержки Московская область обеспечит компании налоговые льготы и возместит часть понесенных затрат на создание селекционно-семеноводческих центров.
https://ria.ru/20220317/podderzhka-1778727623.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778480587_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_5f16361339ab7ddcaa525a17aa9e2e39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), россия, экономика, импортозамещение
16:50 15.06.2022
 

В Подмосковье намерены импортозаместить треть семян томата и перца

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПродажа семян овощных культур
Продажа семян овощных культур - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Продажа семян овощных культур
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Московской области намерены импортозаместить производство семян томата и перца на 100% по региону и на 30% по всей России, рассказал РИА Новости зампред подмосковного правительства Георгий Филимонов.
Подмосковье создается производство семян томата и перца, которое позволит заметить иностранную продукцию по области на 100% и по всей России - на 30%. Объем инвестиций в проект составляет 1,2 миллиарда рублей. Старт производства запланирован на третий квартал 2022 года", - сказал Филимонов.
Он отметил, что производство создаст 200 новых рабочих мест. На данный момент реализована первая очередь проекта. А в качестве мер господдержки Московская область обеспечит компании налоговые льготы и возместит часть понесенных затрат на создание селекционно-семеноводческих центров.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время посещения каширского предприятия ООО Агрокультура Групп - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 19:10Новости Подмосковья
Воробьев рассказал аграриям Подмосковья о новых мерах поддержки
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияЭкономикаИмпортозамещение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала