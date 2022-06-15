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Госдума в I чтении ограничила объемы вывоза икры с Камчатки - РИА Новости, 15.06.2022
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Госдума в I чтении ограничила объемы вывоза икры с Камчатки
Госдума в I чтении ограничила объемы вывоза икры с Камчатки - РИА Новости, 15.06.2022
Госдума в I чтении ограничила объемы вывоза икры с Камчатки
Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий физическим лицам вывозить с Камчатки самолетами больше 10 килограммов красной икры на человека за один РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:38
2022-06-15T15:38
экономика
россия
камчатский край
госдума рф
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий физическим лицам вывозить с Камчатки самолетами больше 10 килограммов красной икры на человека за один рейс.Документ, внесенный группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым, разработан для проведения в Камчатском крае эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок красной икры непромышленного изготовления. Эксперимент призван противодействовать провозу незаконно добытой икры якобы для личного потребления.Эксперимент планируется провести до 1 августа 2025 года, установив запрет на перевозку гражданами с территории Камчатского края воздушным транспортом в багаже и в ручной клади более 10 килограммов красной икры непромышленного изготовления на одного человека за один рейс. При этом правительство Камчатского края ежегодно до 20 апреля должно будет представлять в кабмин РФ отчет о ходе и результатах эксперимента.Регламентирующие перевозку икры положения будут включены в правила воздушных перевозок, а предполетный досмотр багажа и ручной клади будут осуществлять сотрудники службы авиационной безопасности аэропорта. Если же они обнаружат, что авиапассажир пытается перевезти свыше 10 килограмм красной икры, то должны ему об этом сообщить и не допускать его багаж или ручную кладь на борт воздушного судна "до устранения выявленных несоответствий".Камчатский край является лидером по вылову тихоокеанских лососей и производству рыбной продукции, в том числе красной икры, напоминают авторы законопроекта, замечая также, что незаконный оборот этих ресурсов остается одной из наиболее актуальных проблем рыбохозяйственной отрасли края. Кроме того, отсутствие правовых норм, регламентирующих перевозку красной икры в личном багаже, создает условия для транспортировки браконьерской продукции в промышленных масштабах, отмечают разработчики.По информации Россельхознадзора, ежегодно в личном багаже пассажиры провозят более 500 тонн икры, для производства такого объема браконьерами уничтожается более 15 тысяч тонн сырца лососей, а ущерб РФ оценивается минимум в 15 миллиардов рублей в год, указывается в пояснительной записке к законопроекту. Эксперимент позволит снизить объемы незаконной добычи, избежать подрыва популяций тихоокеанских лососей и обеспечить снижение рисков потребления населением рыбной продукции, не безопасной для жизни и здоровья.
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экономика, россия, камчатский край, госдума рф
15:38 15.06.2022
 
Госдума в I чтении ограничила объемы вывоза икры с Камчатки

Госдума в I чтении запретила вывозить с Камчатки более десяти килограммов икры за рейс

© Pixabay / marinamarusya13 Бутерброды с красной икрой
Бутерброды с красной икрой - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Pixabay / marinamarusya13
Бутерброды с красной икрой . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий физическим лицам вывозить с Камчатки самолетами больше 10 килограммов красной икры на человека за один рейс.
Документ, внесенный группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым, разработан для проведения в Камчатском крае эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок красной икры непромышленного изготовления. Эксперимент призван противодействовать провозу незаконно добытой икры якобы для личного потребления.
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Эксперимент планируется провести до 1 августа 2025 года, установив запрет на перевозку гражданами с территории Камчатского края воздушным транспортом в багаже и в ручной клади более 10 килограммов красной икры непромышленного изготовления на одного человека за один рейс. При этом правительство Камчатского края ежегодно до 20 апреля должно будет представлять в кабмин РФ отчет о ходе и результатах эксперимента.
Регламентирующие перевозку икры положения будут включены в правила воздушных перевозок, а предполетный досмотр багажа и ручной клади будут осуществлять сотрудники службы авиационной безопасности аэропорта. Если же они обнаружат, что авиапассажир пытается перевезти свыше 10 килограмм красной икры, то должны ему об этом сообщить и не допускать его багаж или ручную кладь на борт воздушного судна "до устранения выявленных несоответствий".
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Камчатский край является лидером по вылову тихоокеанских лососей и производству рыбной продукции, в том числе красной икры, напоминают авторы законопроекта, замечая также, что незаконный оборот этих ресурсов остается одной из наиболее актуальных проблем рыбохозяйственной отрасли края. Кроме того, отсутствие правовых норм, регламентирующих перевозку красной икры в личном багаже, создает условия для транспортировки браконьерской продукции в промышленных масштабах, отмечают разработчики.
По информации Россельхознадзора, ежегодно в личном багаже пассажиры провозят более 500 тонн икры, для производства такого объема браконьерами уничтожается более 15 тысяч тонн сырца лососей, а ущерб РФ оценивается минимум в 15 миллиардов рублей в год, указывается в пояснительной записке к законопроекту. Эксперимент позволит снизить объемы незаконной добычи, избежать подрыва популяций тихоокеанских лососей и обеспечить снижение рисков потребления населением рыбной продукции, не безопасной для жизни и здоровья.
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