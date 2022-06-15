Рейтинг@Mail.ru
В России предложили объединить поставщиков ИКЕА под единым брендом - РИА Новости, 15.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220615/ikea-1795484921.html
В России предложили объединить поставщиков ИКЕА под единым брендом
В России предложили объединить поставщиков ИКЕА под единым брендом - РИА Новости, 15.06.2022
В России предложили объединить поставщиков ИКЕА под единым брендом
Замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев предложил объединить всех российских поставщиков IKEA под единым брендом, товары можно продавать в РФ... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:58
2022-06-15T14:58
экономика
ikea international group
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777368593_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_e046a6456d7a1ed82dc5a9712a6904a5.jpg
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев предложил объединить всех российских поставщиков IKEA под единым брендом, товары можно продавать в РФ на площадках, которые ранее занимал шведский магазин.Ранее IKEA объявила о решении сократить масштаб бизнеса в России. Как пояснил представитель ритейлера, компания из-за ухудшения цепочек поставок по всему миру не видит возможности возобновить полноценные продажи в России в обозримом будущем и в связи с этим проведет сокращения российского персонала, а также намерена продать свои местные производства."Ряд СМИ пишет, что IKEA решила свернуть бизнес в России. Насколько я знаю, часть производства давно локализовано здесь, а значит есть смысл открыть своего единого оператора, который бы продавал все под единым брендом, тем более что площадки, на которых размещалась торговая марка, вполне подготовлены", - написал политик в своем Telegram-канале.По словам Васильева, в частности, ивановские текстильщики много продукции поставляли для продажи в этих магазинах. "Я могу ошибаться, но думаю, 60-70% товаров в российской IKEA было отечественного производства", - отметил он.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777368593_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_46bc031e8d43bba968b1d3e6bb812f18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ikea international group, россия
14:58 15.06.2022
 
В России предложили объединить поставщиков ИКЕА под единым брендом

Сенатор Васильев предложил объединить российских поставщиков ИКЕА под единым брендом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди возле магазина IKEA в Химках
Люди возле магазина IKEA в Химках - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Люди возле магазина IKEA в Химках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев предложил объединить всех российских поставщиков IKEA под единым брендом, товары можно продавать в РФ на площадках, которые ранее занимал шведский магазин.
Ранее IKEA объявила о решении сократить масштаб бизнеса в России. Как пояснил представитель ритейлера, компания из-за ухудшения цепочек поставок по всему миру не видит возможности возобновить полноценные продажи в России в обозримом будущем и в связи с этим проведет сокращения российского персонала, а также намерена продать свои местные производства.
"Ряд СМИ пишет, что IKEA решила свернуть бизнес в России. Насколько я знаю, часть производства давно локализовано здесь, а значит есть смысл открыть своего единого оператора, который бы продавал все под единым брендом, тем более что площадки, на которых размещалась торговая марка, вполне подготовлены", - написал политик в своем Telegram-канале.
По словам Васильева, в частности, ивановские текстильщики много продукции поставляли для продажи в этих магазинах. "Я могу ошибаться, но думаю, 60-70% товаров в российской IKEA было отечественного производства", - отметил он.
 
ЭкономикаIKEA International GroupРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала