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В России предложили объединить поставщиков ИКЕА под единым брендом
В России предложили объединить поставщиков ИКЕА под единым брендом - РИА Новости, 15.06.2022
В России предложили объединить поставщиков ИКЕА под единым брендом
Замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев предложил объединить всех российских поставщиков IKEA под единым брендом, товары можно продавать в РФ... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:58
2022-06-15T14:58
2022-06-15T14:58
экономика
ikea international group
россия
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев предложил объединить всех российских поставщиков IKEA под единым брендом, товары можно продавать в РФ на площадках, которые ранее занимал шведский магазин.Ранее IKEA объявила о решении сократить масштаб бизнеса в России. Как пояснил представитель ритейлера, компания из-за ухудшения цепочек поставок по всему миру не видит возможности возобновить полноценные продажи в России в обозримом будущем и в связи с этим проведет сокращения российского персонала, а также намерена продать свои местные производства."Ряд СМИ пишет, что IKEA решила свернуть бизнес в России. Насколько я знаю, часть производства давно локализовано здесь, а значит есть смысл открыть своего единого оператора, который бы продавал все под единым брендом, тем более что площадки, на которых размещалась торговая марка, вполне подготовлены", - написал политик в своем Telegram-канале.По словам Васильева, в частности, ивановские текстильщики много продукции поставляли для продажи в этих магазинах. "Я могу ошибаться, но думаю, 60-70% товаров в российской IKEA было отечественного производства", - отметил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ikea international group, россия
В России предложили объединить поставщиков ИКЕА под единым брендом
Сенатор Васильев предложил объединить российских поставщиков ИКЕА под единым брендом
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости.
Замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев предложил
объединить всех российских поставщиков IKEA под единым брендом, товары можно продавать в РФ на площадках, которые ранее занимал шведский магазин.
Ранее IKEA
объявила о решении сократить масштаб бизнеса в России
. Как пояснил представитель ритейлера, компания из-за ухудшения цепочек поставок по всему миру не видит возможности возобновить полноценные продажи в России в обозримом будущем и в связи с этим проведет сокращения российского персонала, а также намерена продать свои местные производства.
"Ряд СМИ пишет, что IKEA решила свернуть бизнес в России. Насколько я знаю, часть производства давно локализовано здесь, а значит есть смысл открыть своего единого оператора, который бы продавал все под единым брендом, тем более что площадки, на которых размещалась торговая марка, вполне подготовлены", - написал политик в своем Telegram-канале.
По словам Васильева, в частности, ивановские текстильщики много продукции поставляли для продажи в этих магазинах. "Я могу ошибаться, но думаю, 60-70% товаров в российской IKEA было отечественного производства", - отметил он.