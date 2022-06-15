https://ria.ru/20220615/ikea-1795484921.html

В России предложили объединить поставщиков ИКЕА под единым брендом

В России предложили объединить поставщиков ИКЕА под единым брендом - РИА Новости, 15.06.2022

В России предложили объединить поставщиков ИКЕА под единым брендом

Замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев предложил объединить всех российских поставщиков IKEA под единым брендом, товары можно продавать в РФ... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T14:58

2022-06-15T14:58

2022-06-15T14:58

экономика

ikea international group

россия

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев предложил объединить всех российских поставщиков IKEA под единым брендом, товары можно продавать в РФ на площадках, которые ранее занимал шведский магазин.Ранее IKEA объявила о решении сократить масштаб бизнеса в России. Как пояснил представитель ритейлера, компания из-за ухудшения цепочек поставок по всему миру не видит возможности возобновить полноценные продажи в России в обозримом будущем и в связи с этим проведет сокращения российского персонала, а также намерена продать свои местные производства."Ряд СМИ пишет, что IKEA решила свернуть бизнес в России. Насколько я знаю, часть производства давно локализовано здесь, а значит есть смысл открыть своего единого оператора, который бы продавал все под единым брендом, тем более что площадки, на которых размещалась торговая марка, вполне подготовлены", - написал политик в своем Telegram-канале.По словам Васильева, в частности, ивановские текстильщики много продукции поставляли для продажи в этих магазинах. "Я могу ошибаться, но думаю, 60-70% товаров в российской IKEA было отечественного производства", - отметил он.

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, ikea international group, россия