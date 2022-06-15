https://ria.ru/20220615/gumpomosch-1795607868.html

Россия доставила на Украину более 31 тысячи тонн гумпомощи

Россия доставила на Украину более 31 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 15.06.2022

Россия доставила на Украину более 31 тысячи тонн гумпомощи

Россия доставила на Украину всего более 31 тысячи тонн гуманитарной помощи, только сегодня доставлено 750 тонн, заявил в среду начальник Национального центра... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T21:49

2022-06-15T21:49

2022-06-15T21:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

луганская народная республика

донбасс

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794492876_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_ae5174e1040e1ef05b1174876151fe38.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия доставила на Украину всего более 31 тысячи тонн гуманитарной помощи, только сегодня доставлено 750 тонн, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта 2022 года, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 31 241,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1164 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки – пять в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 518 тонн гуманитарной помощи. 15 июня 2022 года проводится девять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 750 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания",- сказал Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220615/pomosch-1795499196.html

украина

россия

луганская народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, луганская народная республика, донбасс, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф