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Россия доставила на Украину более 31 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/gumpomosch-1795607868.html
Россия доставила на Украину более 31 тысячи тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину более 31 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 15.06.2022
Россия доставила на Украину более 31 тысячи тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину всего более 31 тысячи тонн гуманитарной помощи, только сегодня доставлено 750 тонн, заявил в среду начальник Национального центра... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T21:49
2022-06-15T21:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
луганская народная республика
донбасс
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия доставила на Украину всего более 31 тысячи тонн гуманитарной помощи, только сегодня доставлено 750 тонн, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта 2022 года, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 31 241,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1164 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки – пять в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 518 тонн гуманитарной помощи. 15 июня 2022 года проводится девять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 750 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания",- сказал Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220615/pomosch-1795499196.html
украина
россия
луганская народная республика
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в мире, украина, россия, луганская народная республика, донбасс, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
21:49 15.06.2022
 
Россия доставила на Украину более 31 тысячи тонн гумпомощи

Минобороны: Россия доставила Украине более 31 тысячи тонн гумпомощи, сегодня — 750 тонн

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЖители Северодонецка получают гуманитарную помощь
Жители Северодонецка получают гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Жители Северодонецка получают гуманитарную помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия доставила на Украину всего более 31 тысячи тонн гуманитарной помощи, только сегодня доставлено 750 тонн, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная с 2 марта 2022 года, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 31 241,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1164 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки – пять в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 518 тонн гуманитарной помощи. 15 июня 2022 года проводится девять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 750 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания",- сказал Мизинцев.
Гуманитарная помощь - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15:38Специальная военная операция на Украине
Росгвардия помогла доставить более 350 тонн гуманитарной помощи в Донбасс
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:34Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.06.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонбассМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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