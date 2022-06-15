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Греция отправит на Украину небольшое число бронемашин, заявил Мицотакис - РИА Новости, 15.06.2022
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Греция отправит на Украину небольшое число бронемашин, заявил Мицотакис
Греция отправит на Украину небольшое число бронемашин, заявил Мицотакис - РИА Новости, 15.06.2022
Греция отправит на Украину небольшое число бронемашин, заявил Мицотакис
Греция отправит на Украину "очень небольшое" количество бронемашин, 20-30 единиц, при условии замены их в греческих ВС современной техникой из Германии, заявил... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T10:10
2022-06-15T10:10
в мире
олаф шольц
сергей лавров
украина
греция
россия
евросоюз
нато
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АФИНЫ, 15 июн – РИА Новости. Греция отправит на Украину "очень небольшое" количество бронемашин, 20-30 единиц, при условии замены их в греческих ВС современной техникой из Германии, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью греческому общественному телевидению ERT."Речь идет об очень малом количестве", - сказал премьер.По его словам, когда Греция подарила Египту 90 старых бронемашин в 2018 году, шум не поднимался.Греческие СМИ писали, что планируется передать Украине 122 боевых машины пехоты БМП-1.На замечание, что греки узнали об отправке греческой бронетехники от канцлера ФРГ Олафа Шольца, Мицотакис сказал, что обсуждение шло на уровне военных.Греция и Германия договорились, что вместо отправленных на Украину бронированных машин пехоты восточногерманского производства типа БМП-1, полученных греками в 1994 году, греки получат равное количество боевых бронированных машин немецкого производства Marder.О договоренности Шольц сообщил 31 мая на брифинге после саммита ЕС. Мицотакис на пресс-конференции после саммита скрыл решение отправить бронетехнику на Украину.Греция 27 февраля отправила через Польшу на Украину 40 тонн "оборонной" техники на двух самолетах С-130. После этого правительство Греции несколько раз заявляло, что не планирует отправлять новые партии вооружения на Украину, чтобы не ослабить свою оборону.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220605/oruzhie-1793251504.html
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в мире, олаф шольц, сергей лавров, украина, греция, россия, евросоюз, нато, бмп-1, с-130, кириакос мицотакис
10:10 15.06.2022
 
Греция отправит на Украину небольшое число бронемашин, заявил Мицотакис

Премьер Греции Мицотакис заявил, что страна отправит на Украину небольшое число бронемашин

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Архивное фото
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АФИНЫ, 15 июн – РИА Новости. Греция отправит на Украину "очень небольшое" количество бронемашин, 20-30 единиц, при условии замены их в греческих ВС современной техникой из Германии, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью греческому общественному телевидению ERT.
"Речь идет об очень малом количестве", - сказал премьер.
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 11:48
Греция передала Украине "невероятное количество" оружия, сообщили СМИ
По его словам, когда Греция подарила Египту 90 старых бронемашин в 2018 году, шум не поднимался.
"В настоящий момент мы обмениваем небольшое количество, от 20 до 30 бронемашин, на гораздо более современные машины немецкого производства. Когда вопрос обсуждался на уровне генеральных штабов, предложение было единодушным. Мы и помогаем Украине, и в то же время в ограниченных масштабах мы укрепляем наши вооруженные силы более новыми бронетранспортерами", - сказал Мицотакис.
Греческие СМИ писали, что планируется передать Украине 122 боевых машины пехоты БМП-1.
На замечание, что греки узнали об отправке греческой бронетехники от канцлера ФРГ Олафа Шольца, Мицотакис сказал, что обсуждение шло на уровне военных.
"Это была служебное обсуждение, которое состоялось на уровне штабов, и, действительно, Шольц спросил меня, и я сказал: "Конечно, поскольку наши штабы согласны, почему бы не перейти к обмену (бронетехники советского производства на немецкую – ред.), который также полезен для страны", - сообщил он.
Греция и Германия договорились, что вместо отправленных на Украину бронированных машин пехоты восточногерманского производства типа БМП-1, полученных греками в 1994 году, греки получат равное количество боевых бронированных машин немецкого производства Marder.
О договоренности Шольц сообщил 31 мая на брифинге после саммита ЕС. Мицотакис на пресс-конференции после саммита скрыл решение отправить бронетехнику на Украину.
Греция 27 февраля отправила через Польшу на Украину 40 тонн "оборонной" техники на двух самолетах С-130. После этого правительство Греции несколько раз заявляло, что не планирует отправлять новые партии вооружения на Украину, чтобы не ослабить свою оборону.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 15:35
Греция направит на Украину устаревшие бронетранспортеры
 
В миреОлаф ШольцСергей ЛавровУкраинаГрецияРоссияЕвросоюзНАТОБМП-1С-130Кириакос Мицотакис
 
 
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