https://ria.ru/20220615/gretsiya-1795369499.html

Греция отправит на Украину небольшое число бронемашин, заявил Мицотакис

Греция отправит на Украину небольшое число бронемашин, заявил Мицотакис - РИА Новости, 15.06.2022

Греция отправит на Украину небольшое число бронемашин, заявил Мицотакис

Греция отправит на Украину "очень небольшое" количество бронемашин, 20-30 единиц, при условии замены их в греческих ВС современной техникой из Германии, заявил... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T10:10

2022-06-15T10:10

2022-06-15T10:10

в мире

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АФИНЫ, 15 июн – РИА Новости. Греция отправит на Украину "очень небольшое" количество бронемашин, 20-30 единиц, при условии замены их в греческих ВС современной техникой из Германии, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью греческому общественному телевидению ERT."Речь идет об очень малом количестве", - сказал премьер.По его словам, когда Греция подарила Египту 90 старых бронемашин в 2018 году, шум не поднимался.Греческие СМИ писали, что планируется передать Украине 122 боевых машины пехоты БМП-1.На замечание, что греки узнали об отправке греческой бронетехники от канцлера ФРГ Олафа Шольца, Мицотакис сказал, что обсуждение шло на уровне военных.Греция и Германия договорились, что вместо отправленных на Украину бронированных машин пехоты восточногерманского производства типа БМП-1, полученных греками в 1994 году, греки получат равное количество боевых бронированных машин немецкого производства Marder.О договоренности Шольц сообщил 31 мая на брифинге после саммита ЕС. Мицотакис на пресс-конференции после саммита скрыл решение отправить бронетехнику на Украину.Греция 27 февраля отправила через Польшу на Украину 40 тонн "оборонной" техники на двух самолетах С-130. После этого правительство Греции несколько раз заявляло, что не планирует отправлять новые партии вооружения на Украину, чтобы не ослабить свою оборону.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220605/oruzhie-1793251504.html

https://ria.ru/20220601/bmp-1792381144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, олаф шольц, сергей лавров, украина, греция, россия, евросоюз, нато, бмп-1, с-130, кириакос мицотакис