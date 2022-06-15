Греция отправит на Украину небольшое число бронемашин, заявил Мицотакис
Премьер Греции Мицотакис заявил, что страна отправит на Украину небольшое число бронемашин
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Архивное фото
АФИНЫ, 15 июн – РИА Новости. Греция отправит на Украину "очень небольшое" количество бронемашин, 20-30 единиц, при условии замены их в греческих ВС современной техникой из Германии, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью греческому общественному телевидению ERT.
"Речь идет об очень малом количестве", - сказал премьер.
"В настоящий момент мы обмениваем небольшое количество, от 20 до 30 бронемашин, на гораздо более современные машины немецкого производства. Когда вопрос обсуждался на уровне генеральных штабов, предложение было единодушным. Мы и помогаем Украине, и в то же время в ограниченных масштабах мы укрепляем наши вооруженные силы более новыми бронетранспортерами", - сказал Мицотакис.
На замечание, что греки узнали об отправке греческой бронетехники от канцлера ФРГ Олафа Шольца, Мицотакис сказал, что обсуждение шло на уровне военных.
"Это была служебное обсуждение, которое состоялось на уровне штабов, и, действительно, Шольц спросил меня, и я сказал: "Конечно, поскольку наши штабы согласны, почему бы не перейти к обмену (бронетехники советского производства на немецкую – ред.), который также полезен для страны", - сообщил он.
Греция и Германия договорились, что вместо отправленных на Украину бронированных машин пехоты восточногерманского производства типа БМП-1, полученных греками в 1994 году, греки получат равное количество боевых бронированных машин немецкого производства Marder.
О договоренности Шольц сообщил 31 мая на брифинге после саммита ЕС. Мицотакис на пресс-конференции после саммита скрыл решение отправить бронетехнику на Украину.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.