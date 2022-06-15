https://ria.ru/20220615/gosfond-1795475388.html

Госдума упростила порядок отпуска ценностей из Госфонда на экстренные нужды

Госдума упростила порядок отпуска ценностей из Госфонда на экстренные нужды - РИА Новости, 15.06.2022

Госдума упростила порядок отпуска ценностей из Госфонда на экстренные нужды

Госдума приняла закон, позволяющий президенту и правительству РФ в чрезвычайных ситуациях оперативно принимать решения по отпуску ценностей из Госфонда России... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T14:34

2022-06-15T14:34

2022-06-15T14:34

экономика

россия

госдума рф

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Госдума приняла закон, позволяющий президенту и правительству РФ в чрезвычайных ситуациях оперативно принимать решения по отпуску ценностей из Госфонда России для удовлетворения экстренных потребностей государства.Документ приводит положения закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (41-ФЗ) в соответствие с Бюджетным кодексом, предусматривая, что отпуск ценностей из Госфонда может осуществляться без правки федерального бюджета.Целью принятого Госдумой в среду закона, согласно пояснительной записке к нему, является возможность принятия президентом и правительством РФ "оперативных решений по отпуску ценностей Госфонда России для удовлетворения экстренных потребностей государства при чрезвычайных ситуациях".Согласно Бюджетному кодексу, сумма реализации драгоценных металлов и драгоценных камней из Госфонда России и сумма на их приобретение в этот фонд, предусмотренные законом о федеральном бюджете, могут быть увеличены на сумму, определенную президентом или правительством РФ, без внесения изменений в закон о федеральном бюджете.Статья 23 закона 41-ФЗ предполагает более сложную процедуру отпуска ценностей из Госфонда: сверх плана - только по решению президента на основании мотивированного представления премьер-министра с внесением соответствующих изменений в закон о бюджете. Законопроект позволит при чрезвычайных ситуациях обходиться без правки федерального бюджета.Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

https://ria.ru/20220602/zoloto-1792406411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, госдума рф