https://ria.ru/20220615/gosdolg-1795470682.html

Государственный долг Москвы сократился на 30 миллиардов рублей

Государственный долг Москвы сократился на 30 миллиардов рублей - РИА Новости, 15.06.2022

Государственный долг Москвы сократился на 30 миллиардов рублей

Государственный долг Москвы сократился на 30 миллиардов рублей благодаря погашению 48 выпуска облигаций столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T14:23

2022-06-15T14:23

2022-06-15T14:23

россия

экономика

елена зяббарова

москва

московская биржа

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Государственный долг Москвы сократился на 30 миллиардов рублей благодаря погашению 48 выпуска облигаций столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента финансов."Департаментом финансов Москвы осуществлено погашение 48 выпуска облигаций города Москвы путем перевода номинальной стоимости облигаций (1000 рублей за одну облигацию) на банковские счета владельцев. Общая сумма погашения составила 30 миллиардов рублей", - сообщили в пресс-службе.Как отметила руководитель департамента Елена Зяббарова, погашение данного выпуска облигаций сократило объем госдолга почти на 20%."Держателям данных ценных бумаг Москва также выплатила купонный доход за последний купонный период по ставке 6% годовых. Общая сумма выплаты составила 897,6 миллиона рублей. Все обязательства перед держателями городских облигаций 48 выпуска выполнены точно в срок и в полном объеме. Это подтверждает статус Москвы как надежного и ответственного заемщика. Погашение 48 выпуска облигаций Москвы сократило объем государственного долга Москвы почти на 20%", - сообщила она.В пресс-службе отметили, что размещение облигаций 48-го выпуска проводилось в период с 17 марта 2010 года по 8 сентября 2010 года в закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ". Всего было размещено 30 миллионов облигаций.В 2021 году Москва также вышла на фондовый рынок, разместив три выпуска городских облигаций со сроками обращения в три, пять и семь лет, на общую сумму 115,4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220611/vakansii-1794727425.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220614/chek-1795197962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, елена зяббарова, москва, московская биржа