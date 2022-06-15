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Посол Антонов призвал США прекратить потворствовать геноциду русскоязычных - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/genotsid-1795344499.html
Посол Антонов призвал США прекратить потворствовать геноциду русскоязычных
Посол Антонов призвал США прекратить потворствовать геноциду русскоязычных - РИА Новости, 15.06.2022
Посол Антонов призвал США прекратить потворствовать геноциду русскоязычных
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США прекратить стравливать братские народы России и Украины и потворствовать геноциду русскоязычного населения... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T04:49
2022-06-15T04:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
рсзо himars
украина
анатолий антонов
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США прекратить стравливать братские народы России и Украины и потворствовать геноциду русскоязычного населения. Комментарий дипломата размещен в Telegram представительства.Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что украинские военные проходят обучение по использованию американских реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS, поставки которых Украине были анонсированы ранее.Комментируя это заявление, Антонов отметил, что в Вашингтоне настолько "ослеплены" идеей победить Россию на поле боя руками украинцев, что предпочитают не замечать расправы украинских националистов над жителями Донецка при помощи западной артиллерии.
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в мире, россия, сша, рсзо himars, украина, анатолий антонов
04:49 15.06.2022
 
Посол Антонов призвал США прекратить потворствовать геноциду русскоязычных

Антонов призвал США прекратить потворствовать геноциду русскоязычного населения Украины

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрыша Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, разрушенная в результате попадания снаряда ВСУ. Рожениц эвакуировали в подвал
Крыша Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, разрушенная в результате попадания снаряда ВСУ. Рожениц эвакуировали в подвал - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крыша Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, разрушенная в результате попадания снаряда ВСУ. Рожениц эвакуировали в подвал. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США прекратить стравливать братские народы России и Украины и потворствовать геноциду русскоязычного населения. Комментарий дипломата размещен в Telegram представительства.
Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что украинские военные проходят обучение по использованию американских реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS, поставки которых Украине были анонсированы ранее.
Комментируя это заявление, Антонов отметил, что в Вашингтоне настолько "ослеплены" идеей победить Россию на поле боя руками украинцев, что предпочитают не замечать расправы украинских националистов над жителями Донецка при помощи западной артиллерии.

"Можно только ужаснуться вероятными последствиями применения нацистами РСЗО HIMARS при ударах по городам и другим гражданским объектам. Призываем Соединенные Штаты прекратить потворствовать геноциду русскоязычного населения, а также стравливать два братских народа", — сказал Антонов.

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3 мая, 20:45Специальная военная операция на Украине
МИД ЛНР назвало гибель более 400 жителей Рубежного геноцидом
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАРСЗО HIMARSУкраинаАнатолий Антонов
 
 
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