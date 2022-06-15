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Посол Антонов призвал США прекратить потворствовать геноциду русскоязычных
Посол Антонов призвал США прекратить потворствовать геноциду русскоязычных - РИА Новости, 15.06.2022
Посол Антонов призвал США прекратить потворствовать геноциду русскоязычных
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США прекратить стравливать братские народы России и Украины и потворствовать геноциду русскоязычного населения... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T04:49
2022-06-15T04:49
2022-06-15T04:49
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США прекратить стравливать братские народы России и Украины и потворствовать геноциду русскоязычного населения. Комментарий дипломата размещен в Telegram представительства.Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что украинские военные проходят обучение по использованию американских реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS, поставки которых Украине были анонсированы ранее.Комментируя это заявление, Антонов отметил, что в Вашингтоне настолько "ослеплены" идеей победить Россию на поле боя руками украинцев, что предпочитают не замечать расправы украинских националистов над жителями Донецка при помощи западной артиллерии.
https://ria.ru/20220503/genotsid-1786689028.html
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в мире, россия, сша, рсзо himars, украина, анатолий антонов
Посол Антонов призвал США прекратить потворствовать геноциду русскоязычных
Антонов призвал США прекратить потворствовать геноциду русскоязычного населения Украины