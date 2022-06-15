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Блумберг: поставки российского газа немецкой Uniper сократились на четверть - РИА Новости, 15.06.2022
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Блумберг: поставки российского газа немецкой Uniper сократились на четверть
Блумберг: поставки российского газа немецкой Uniper сократились на четверть - РИА Новости, 15.06.2022
Блумберг: поставки российского газа немецкой Uniper сократились на четверть
Немецкая энергетическая компания Uniper недополучает российский газ - объем поставок сократился на четверть относительно обусловленного договором после... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T23:21
2022-06-15T23:21
экономика
германия
россия
uniper
северный поток
в мире
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Немецкая энергетическая компания Uniper недополучает российский газ - объем поставок сократился на четверть относительно обусловленного договором после ограничений поставок в "Северный поток", сообщает агентство Блумберг со ссылкой на письмо представителя компании."Немецкий энергетический гигант Uniper SE заявил, что получил на 25% меньше газа из России, чем обусловлено договором, после того как Москва ограничила поставки по своему крупнейшему трубопроводу в Европу", - говорится в сообщении агентства. Компания также отметила, что до настоящего времени ей удалось восполнить недостающие объемы "из других источников".Во вторник "Газпром" сообщал, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата. А ранее в среду "Газпром" сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС "Портовая", и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что ключевое оборудование для функционирования газопровода "Северный поток" не может вернуться после техобслуживания из Канады из-за антироссийских санкций, поставки в Германию могут быть на некоторое время ограничены. По словам источника, вторая турбина, которая также должна пройти техническое обслуживание, не может быть отправлена за границу. Немецкий концерн Siemens подтвердил, что не может доставить газовую турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций этой страны, компания ищет решение проблемы.В конце апреля в пресс-службе Uniper заявили РИА Новости, что концерн продолжит оплачивать российский газ в евро, конкретные механизмы обсуждаются с контрактными партнерами и в контакте с кабмином ФРГ, компания считает возможным найти совместимую с санкциями и указом об оплате газа в рублях схему платежей. А в конце мая СМИ со ссылкой на компании сообщали, что Uniper провела первые платежи за газ по предложенной РФ схеме.
https://ria.ru/20220615/gaz-1795610711.html
https://ria.ru/20220615/potok-1795495498.html
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экономика, германия, россия, uniper, северный поток, в мире
23:21 15.06.2022
 
Блумберг: поставки российского газа немецкой Uniper сократились на четверть

Блумберг: немецкая Uniper недополучает российский газ, поставки сократились на четверть

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция в Айслебене
Газокомпрессорная станция в Айслебене - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция в Айслебене. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Немецкая энергетическая компания Uniper недополучает российский газ - объем поставок сократился на четверть относительно обусловленного договором после ограничений поставок в "Северный поток", сообщает агентство Блумберг со ссылкой на письмо представителя компании.
"Немецкий энергетический гигант Uniper SE заявил, что получил на 25% меньше газа из России, чем обусловлено договором, после того как Москва ограничила поставки по своему крупнейшему трубопроводу в Европу", - говорится в сообщении агентства. Компания также отметила, что до настоящего времени ей удалось восполнить недостающие объемы "из других источников".
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
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Немецкие компании не готовы быстро заменить российский газ, показал опрос
Во вторник "Газпром" сообщал, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата. А ранее в среду "Газпром" сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС "Портовая", и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.
Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что ключевое оборудование для функционирования газопровода "Северный поток" не может вернуться после техобслуживания из Канады из-за антироссийских санкций, поставки в Германию могут быть на некоторое время ограничены. По словам источника, вторая турбина, которая также должна пройти техническое обслуживание, не может быть отправлена за границу. Немецкий концерн Siemens подтвердил, что не может доставить газовую турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций этой страны, компания ищет решение проблемы.
В конце апреля в пресс-службе Uniper заявили РИА Новости, что концерн продолжит оплачивать российский газ в евро, конкретные механизмы обсуждаются с контрактными партнерами и в контакте с кабмином ФРГ, компания считает возможным найти совместимую с санкциями и указом об оплате газа в рублях схему платежей. А в конце мая СМИ со ссылкой на компании сообщали, что Uniper провела первые платежи за газ по предложенной РФ схеме.
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