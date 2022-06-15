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Немецкие компании не готовы быстро заменить российский газ, показал опрос - РИА Новости, 15.06.2022
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Немецкие компании не готовы быстро заменить российский газ, показал опрос
Немецкие компании не готовы быстро заменить российский газ, показал опрос - РИА Новости, 15.06.2022
Немецкие компании не готовы быстро заменить российский газ, показал опрос
Большинство немецких компаний - 58% - не смогут в краткосрочной перспективе заменить газ из России, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного в журнале РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T22:18
2022-06-15T22:18
германия
украина
экономика
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 15 июн - РИА Новости. Большинство немецких компаний - 58% - не смогут в краткосрочной перспективе заменить газ из России, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного в журнале Wirtschaftsdienst.Согласно результатам, только 20% компаний в Германии считают, что смогут частично заменить природный газ. Авторы исследования указывают, что риски, связанные с остановками газовых поставок, высоки для экономики Германии.Отмечается также, что 70% компаний в стране заявили о повышении затрат на электроэнергию. Кроме того, порядка 25% фирм отметили перебои с поставками, которые они увязывают с конфликтом на Украине.Опрос проводился Институтом по исследованию рынка труда и профессиональных исследований (IAB) в период со 2 по 20 мая, в нем приняли участие порядка 1980 компаний.
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германия, украина, экономика, санкции в отношении россии
22:18 15.06.2022
 
Немецкие компании не готовы быстро заменить российский газ, показал опрос

Опрос Wirtschaftsdienst: большинство компаний ФРГ не смогут быстро заменить российский газ

© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище в Редене, Германия
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Joerg Sarbach
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 15 июн - РИА Новости. Большинство немецких компаний - 58% - не смогут в краткосрочной перспективе заменить газ из России, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного в журнале Wirtschaftsdienst.
Согласно результатам, только 20% компаний в Германии считают, что смогут частично заменить природный газ. Авторы исследования указывают, что риски, связанные с остановками газовых поставок, высоки для экономики Германии.
Отмечается также, что 70% компаний в стране заявили о повышении затрат на электроэнергию. Кроме того, порядка 25% фирм отметили перебои с поставками, которые они увязывают с конфликтом на Украине.
Опрос проводился Институтом по исследованию рынка труда и профессиональных исследований (IAB) в период со 2 по 20 мая, в нем приняли участие порядка 1980 компаний.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15:31
Шольц назвал сокращение поставок газа по "Северному потоку" политическим
 
ГерманияУкраинаЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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