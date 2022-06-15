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Биржевые цены на газ в Европе превысили 1270 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 15.06.2022
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Биржевые цены на газ в Европе превысили 1270 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе превысили 1270 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 15.06.2022
Биржевые цены на газ в Европе превысили 1270 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе к закрытию торговой сессии среды выросли почти на 22% к расчетной цене накануне, превысив отметку в 1270 долларов за тысячу... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T20:03
2022-06-15T20:03
экономика
европа
газпром
siemens
северный поток
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе к закрытию торговой сессии среды выросли почти на 22% к расчетной цене накануне, превысив отметку в 1270 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги среды на уровне 1069 долларов за тысячу кубометров, что на 2,4% выше расчетной цены вторника (1043,5 доллара). Вскоре цены ускорили рост почти до 9%, превышая отметку в 1130 долларов, а затем несколько часов находились в интервале 1053-1097 долларов.Позже компания "Газпром" сообщила, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС "Портовая" и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.После этого газовые котировки на ICE начали стремительно расти, к 16.52 мск они превысили отметку 1200 долларов за тысячу кубометров, а к 18.00 мск - и 1300 долларов. Максимум торгов составил 1301,2 доллара (+24,7%). Последний раз такого уровня цены достигали 27 апреля. Последние фьючерсы продавались за 1271,6 доллара (+21,9%).В начале марта котировки газа в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована неделю назад, 8 июня, - 878,5 доллара за тысячу кубометров.
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экономика, европа, газпром, siemens, северный поток, санкции в отношении россии
20:03 15.06.2022
 
Биржевые цены на газ в Европе превысили 1270 долларов за тысячу кубометров

ICE: биржевые цены на газ в Европе закрыли торги ростом почти на 22%, выше 1270 долларов

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе к закрытию торговой сессии среды выросли почти на 22% к расчетной цене накануне, превысив отметку в 1270 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги среды на уровне 1069 долларов за тысячу кубометров, что на 2,4% выше расчетной цены вторника (1043,5 доллара). Вскоре цены ускорили рост почти до 9%, превышая отметку в 1130 долларов, а затем несколько часов находились в интервале 1053-1097 долларов.
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Позже компания "Газпром" сообщила, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС "Портовая" и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.
После этого газовые котировки на ICE начали стремительно расти, к 16.52 мск они превысили отметку 1200 долларов за тысячу кубометров, а к 18.00 мск - и 1300 долларов. Максимум торгов составил 1301,2 доллара (+24,7%). Последний раз такого уровня цены достигали 27 апреля. Последние фьючерсы продавались за 1271,6 доллара (+21,9%).
В начале марта котировки газа в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).
Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована неделю назад, 8 июня, - 878,5 доллара за тысячу кубометров.
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ЭкономикаЕвропаГазпромSiemensСеверный потокСанкции в отношении России
 
 
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