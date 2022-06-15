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Цены на газ в Европе превысили 1300 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 15.06.2022
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Цены на газ в Европе превысили 1300 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 1300 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 15.06.2022
Цены на газ в Европе превысили 1300 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе резко ускорили рост после сообщения "Газпрома" о новом сокращении поставок по газопроводу "Северный поток" и прибавляли почти 25%, РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T18:17
2022-06-15T18:26
в мире
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экономика
газпром
северный поток
природный газ
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе резко ускорили рост после сообщения "Газпрома" о новом сокращении поставок по газопроводу "Северный поток" и прибавляли почти 25%, торгуясь выше 1300 долларов за тысячу кубометров впервые с 27 апреля, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги среды на уровне 1069 долларов за тысячу кубометров, что на 2,4% выше расчетной цены вторника (1043,5 доллара). Вскоре цены ускорили рост почти до 9%, превышая отметку в 1130 долларов, а затем находились в интервале 1053-1097 долларов.Затем компания "Газпром" сообщила, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС "Портовая", и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.После этого газовые котировки на ICE начали стремительно расти, к 16.52 мск они превысили отметку 1200 долларов за тысячу кубометров, а к 18.00 мск - и 1300 долларов. Максимум торгов пока составляет 1301,2 доллара (+24,7%).
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в мире, россия, экономика, газпром, северный поток, природный газ, европа, цены
18:17 15.06.2022 (обновлено: 18:26 15.06.2022)
 
Цены на газ в Европе превысили 1300 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе превысили 1300 долларов за тысячу кубов впервые с 27 апреля

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе резко ускорили рост после сообщения "Газпрома" о новом сокращении поставок по газопроводу "Северный поток" и прибавляли почти 25%, торгуясь выше 1300 долларов за тысячу кубометров впервые с 27 апреля, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги среды на уровне 1069 долларов за тысячу кубометров, что на 2,4% выше расчетной цены вторника (1043,5 доллара). Вскоре цены ускорили рост почти до 9%, превышая отметку в 1130 долларов, а затем находились в интервале 1053-1097 долларов.
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Затем компания "Газпром" сообщила, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС "Портовая", и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.
После этого газовые котировки на ICE начали стремительно расти, к 16.52 мск они превысили отметку 1200 долларов за тысячу кубометров, а к 18.00 мск - и 1300 долларов. Максимум торгов пока составляет 1301,2 доллара (+24,7%).
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