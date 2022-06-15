https://ria.ru/20220615/gaz-1795561612.html

Цены на газ в Европе превысили 1300 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 1300 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 15.06.2022

Цены на газ в Европе превысили 1300 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе резко ускорили рост после сообщения "Газпрома" о новом сокращении поставок по газопроводу "Северный поток" и прибавляли почти 25%, РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T18:17

2022-06-15T18:17

2022-06-15T18:26

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе резко ускорили рост после сообщения "Газпрома" о новом сокращении поставок по газопроводу "Северный поток" и прибавляли почти 25%, торгуясь выше 1300 долларов за тысячу кубометров впервые с 27 апреля, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги среды на уровне 1069 долларов за тысячу кубометров, что на 2,4% выше расчетной цены вторника (1043,5 доллара). Вскоре цены ускорили рост почти до 9%, превышая отметку в 1130 долларов, а затем находились в интервале 1053-1097 долларов.Затем компания "Газпром" сообщила, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС "Портовая", и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.После этого газовые котировки на ICE начали стремительно расти, к 16.52 мск они превысили отметку 1200 долларов за тысячу кубометров, а к 18.00 мск - и 1300 долларов. Максимум торгов пока составляет 1301,2 доллара (+24,7%).

https://ria.ru/20220615/gaz-1795548617.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, экономика, газпром, северный поток, природный газ, европа, цены